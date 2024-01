Synopsys annuncia l’acquisizione di Ansys: operazione da ben 35 miliardi di dollari

Synopsys e Ansys hanno annunciato un accordo definitivo in base al quale Synopsys acquisirà Ansys per una cifra di circa 35 miliardi di dollari.

L’unione della pionieristica automazione della progettazione elettronica (EDA) dei semiconduttori di Synopsys con l’ampio portfolio di simulazione e analisi di Ansys creerà un leader nelle soluzioni di progettazione dal silicio ai sistemi.

“I megatrend dell’intelligenza artificiale, della proliferazione del silicio e dei sistemi definiti dal software richiedono maggiori prestazioni ed efficienza di calcolo a fronte di una crescente complessità sistemica. L’unione delle soluzioni EDA leader del settore di Synopsys con le capacità di simulazione e analisi di livello mondiale di Ansys ci consentirà di offrire un approccio all’innovazione olistico, potente e perfettamente integrato tra silicio e sistemi, per aiutare a massimizzare le capacità dei team di ricerca e sviluppo tecnologico in un’ampia gamma di settori”, ha dichiarato Sassine Ghazi, Presidente e CEO di Synopsys. “Questo è il logico passo successivo alla nostra partnership di successo, durata sette anni, con Ansys e non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con Ajei e con il talentuoso team di Ansys per realizzare i vantaggi di questa combinazione per i nostri clienti, azionisti e dipendenti”.

“Sin dalla sua nascita, 37 anni fa, Synopsys è stata un pioniere dell’innovazione, al centro dei progressi mondiali dei semiconduttori nel campo della computazione, del networking e della mobilità, e ora sta dando vita alla nuova era della ‘intelligenza pervasiva’”, ha dichiarato Aart de Geus, presidente esecutivo e fondatore di Synopsys. “Unire le forze con Ansys, un’azienda che conosciamo bene grazie alla nostra collaborazione di lunga data, è l’ultimo esempio di come Synopsys rimanga all’avanguardia. Il nostro consiglio di amministrazione e il team di gestione hanno valutato attentamente le nostre opzioni strategiche principali per guidare e vincere in questa nuova ondata in rapida crescita di elettronica e progettazione di sistemi. L’unione con Ansys per l’ampliamento della tecnologia è un passo ideale, che aumenta il valore della nostra azienda, dei nostri azionisti e dei clienti innovativi che serviamo”.

“Da oltre 50 anni, Ansys consente ai clienti di progettare, sviluppare e fornire prodotti all’avanguardia che sono limitati solo dall’immaginazione. Unendo le forze con Synopsys, amplificheremo i nostri sforzi congiunti per guidare nuovi livelli di innovazione per i clienti”, ha dichiarato Ajei Gopal, Presidente e CEO di Ansys. Questa combinazione trasformativa riunisce le capacità altamente complementari di ciascuna azienda per soddisfare le esigenze in evoluzione degli ingegneri di oggi e fornire loro una visione senza precedenti delle prestazioni dei loro prodotti. Ansys ha una solida base, come dimostrano i risultati preliminari del valore contrattuale annuale per il quarto trimestre, che si prevede supereranno la fascia alta delle nostre previsioni, e sono fiducioso che la costruzione della nostra partnership con Synopsys ci posizionerà bene per offrire un valore ancora maggiore ai nostri clienti, partner e azionisti. La società combinata accelererà lo sviluppo del nostro portafoglio congiunto e fornirà un maggiore livello di innovazione, a vantaggio dei clienti tradizionali di Ansys. Sono orgoglioso di tutto ciò che i nostri dipendenti fanno ogni giorno per il successo di Ansys e dei nostri clienti e mi auguro che la società combinata raggiunga livelli ancora più alti in questo prossimo capitolo.”