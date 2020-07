Sviluppatori in Italia, i veri abilitatori della trasformazione digitale

Experis ha presentato i risultati di una ricerca sul mercato degli sviluppatori in Italia: una bussola per i professionisti IT, ma anche una mappa di sintesi delle tecnologie utilizzate ad oggi.

Potendo contare sulla esperienza dei professionisti di Experis, la ricerca è il risultato di un’analisi del mercato del lavoro nel settore IT in tutta Italia, che parte dallo studio delle necessità delle aziende-clienti, dai curricula vitae e dalle competenze dei candidati analizzati e dai progetti attivati negli ultimi 18 mesi.

Experis ha fotografato lo scenario degli sviluppatori in Italia, in relazione alla richiesta sul mercato e all’innovatività del linguaggio utilizzato.

Lo scenario del mondo degli sviluppatori è molto complesso ed è costituito da professionisti ad alta specializzazione sia in settori innovativi, sia in comparti più tradizionali. Oggi le aziende sono sempre più alla ricerca di figure che possano accelerare il processo di digital transformation, che si è reso ancora più necessario con l’emergenza Covid-19, e tra i profili professionali più ricercati sul mercato ci sono proprio i programmatori.

I linguaggi di programmazione sono numerosi (Java, .NET, Python, PHP, …) e così specializzati che non possono essere sostituiti in funzione delle attività sviluppate. Diversi sono i framework, gli approcci architetturali e le strategie (microservizi, devops, nativo/ibrido..) in grado di sviluppare i layout di una stessa soluzione (frontend, backend, mobile), molteplici sono gli applicativi che vengono usati all’interno delle aziende e che necessitano di integrazioni e personalizzazioni (Salesforce, SAP, …) e ancora plurime sono le “innovazioni nell’innovazione” come ad esempio i processi di apprendimento automatico o Machine Learning.

Ecco in sintesi le caratteristiche, in sintesi, dei quattro quadranti proposti da Experis

Just do it (richiesta medio-alta e innovazione medio-bassa): area che comprende tecnologie con un grado di innovazione medio-basso (C++, Java, PHP, IBM, ADOBE, LIFERAY, EBS,. NET)

Classic (richiesta medio-bassa e innovazione medio-bassa) area che comprende tecnologie tradizionali con lunga storia, ovvero piattaforme di mercato, verticali ma con utilizzi inferiori rispetto ad altre (Cobol, Matlab, Magento, Drupal).

Cool (richiesta medio-alta e innovazione medio-alta) area che comprende tecnologie con un grado di innovazione medio-alto (Android, SAP, Hybrid Mobile Dev, Node.js, Microsoft, React, Tensorflow, Microservizi, Salesforce, Ios, Angular).

Just believe it ( richiesta medio-bassa e innovazione medio-alta), area che comprende tecnologie con un grado di innovazione medio-alto (Oracle, Pyton, Vue).