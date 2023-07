Sviluppatori Apple, sessioni online ad agosto e restrizioni per la privacy

Apple ha annunciato che gli sviluppatori potranno partecipare a sessioni online con gli esperti dell’azienda, dal 1° al 24 agosto, per conoscere le ultime funzionalità dell’App Store e trovare risposta alle loro domande.

Le presentazioni dal vivo con domande e risposte – ha inoltre informato la società di Cupertino – si terranno in diversi fusi orari e lingue (non in italiano, ma solitamente tra le opzioni sono sempre presenti inglese e spagnolo).

Gli sviluppatori di app e soluzioni per le piattaforme Apple potranno approfondire ad esempio gli aggiornamenti del pricing dell’App Store, tra cui i prezzi globali migliorati, gli strumenti per gestire i prezzi per storefront e i price point aggiuntivi.

Potranno pii scoprire come misurare l’acquisizione degli utenti con App Analytics e come far crescere il proprio business ad abbonamento utilizzando le funzionalità dell’App Store.

Oppure, come l’ottimizzazione della pagina di prodotto permette di testare diversi elementi della per scoprire quali risuonano maggiormente con le persone, nonché capire come le pagine di prodotto personalizzate consentono di creare versioni aggiuntive per evidenziare caratteristiche o contenuti specifici, e apprendere come aumentare discovery ed engagement con Game Center e come configurare gli eventi in-app.

Apple ha anche comunicato agli sviluppatori alcune novità relative alla protezione della privacy nel proprio ecosistema.

La società di Cupertino ha ancora una volta ribadito il suo impegno a proteggere la privacy degli utenti sulle proprie piattaforme. Ha altresì sottolineato di essere consapevole che esiste un piccolo gruppo di API che può essere utilizzato in modo improprio per raccogliere dati sui dispositivi degli utenti attraverso il fingerprinting, vietato dal Developer Program License Agreement di Apple.

Per prevenire l’uso improprio di queste API, alla WWDC23 Apple aveva annunciato che gli sviluppatori avrebbero dovuto dichiarare le ragioni dell’uso di queste API nel privacy manifest della loro app. Ciò secondo Apple contribuirà a garantire che le app utilizzino queste API solo per lo scopo previsto.

Come parte di questo processo, Apple ha annunciato che gli sviluppatori dovranno selezionare uno o più motivi approvati che riflettano accuratamente il modo in cui la loro app utilizza l’API, e la app potrà utilizzare l’API solo per i motivi selezionati dallo sviluppatore.

A partire dall’autunno 2023, quando gli sviluppatori caricheranno su App Store Connect una nuova app o un aggiornamento di app che utilizza un’API (anche da SDK di terze parti) che richiede un motivo, riceveranno un avviso se non hanno fornito un motivo approvato nel manifesto sulla privacy della propria app.

Inoltre, a partire dalla primavera del 2024, ha informato Apple, per caricare una nuova app o un aggiornamento dell’app su App Store Connect, sarà necessario includere un motivo approvato nel manifesto sulla privacy dell’app che rifletta accuratamente il modo in cui l’app utilizza l’API.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito Apple dedicato agli sviluppatori.