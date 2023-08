Stability AI svela StableCode, l’AI generativa per la programmazione

Stability AI ha annunciato il rilascio di StableCode, il suo primo prodotto di intelligenza artificiale generativa basato su LLM ideato in modo specifico per la stesura di codice.

StableCode, spiega lo specialista dell’AI generativa, è stato progettato per assistere i programmatori nel loro lavoro quotidiano, fornendo al contempo un ottimo strumento di apprendimento per gli sviluppatori alle prime armi pronti a passare al livello successivo.

Secondo il team di Stability AI, StableCode offre agli sviluppatori un modo unico per diventare più efficienti, utilizzando tre diversi modelli per aiutarli nella codifica. Il base model è stato prima addestrato su una serie di linguaggi di programmazione dallo stack-dataset (v1.2) di BigCode e poi addestrato ulteriormente con linguaggi popolari come Python, Go, Java, Javascript, C, markdown e C++. In totale, Stability AI ha addestrato i suoi modelli su 560 miliardi di token di codice sul suo cluster HPC.

Dopo aver stabilito il modello di base, l’instruction model è stato messo a punto per casi d’uso specifici, per aiutare a risolvere compiti di programmazione complessi. Per ottenere questo risultato, sono state addestrate sul base model circa 120.000 coppie istruzione/risposta in formato Alpaca.

StableCode, afferma Stability AI, è il building block ideale per chi vuole imparare di più sulla programmazione del codice e il long-context window model è l’assistente perfetto per garantire all’utente suggerimenti di completamento automatico a una o più righe.

Questo modello è costruito per gestire molto più codice contemporaneamente (2-4 volte in più rispetto ai modelli open precedentemente rilasciati con una finestra di contesto di 16.000 token), consentendo all’utente di rivedere o modificare l’equivalente di fino a cinque file Python di dimensioni medie allo stesso tempo, rendendolo lo strumento di apprendimento ideale per un principiante che vuole affrontare sfide di un livello superiore.

Lo scopo di Stability AI, afferma l’azienda che ha sviluppato Stable Diffusion e SDXL, è quello di rendere la tecnologia più accessibile e StableCode è un passo significativo verso questo obiettivo. Secondo Stability AI, persone di ogni background saranno presto in grado di creare codice per risolvere i loro problemi quotidiani e migliorare le loro vite utilizzando l’AI. StableCode potrebbe aiutare le prossime generazioni di sviluppatori di software a imparare a programmare, fornendo al contempo un accesso più equo alla tecnologia in tutto il mondo.