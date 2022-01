La spesa IT mondiale crescerà del 5,1% nel 2022, secondo Gartner

Secondo l’ultimo forecast della nota società di ricerca e analisi Gartner, la spesa IT mondiale dovrebbe arrivare a 4.500 miliardi di dollari nel 2022, con un aumento del 5,1% rispetto al 2021.

Nonostante il potenziale impatto della variante Omicron, afferma l’analisi di Gartner, la ripresa economica con grandi aspettative per la prosperità del mercato digitale continuerà a stimolare gli investimenti tecnologici.

Secondo gli analisti di Gartner, il 2022 è l’anno in cui i CIO saranno in grado di andare oltre i progetti critici a breve termine degli ultimi due anni, e di concentrarsi sul lungo termine.

Allo stesso tempo, le carenze di competenze del personale, l’inflazione salariale e la guerra per i talenti, spingeranno i CIO ad affidarsi maggiormente alle società di consulenza e di servizi gestiti per perseguire le loro strategie digitali.

In base al forecast di Gartner, il segmento dei servizi IT – che comprende la consulenza e i servizi gestiti – dovrebbe ottenere la seconda maggiore crescita della spesa nel 2022, raggiungendo 1.300 miliardi di dollari, in aumento del 7,9% rispetto al 2021.

La spesa per la consulenza aziendale e tecnologica, nello specifico, dovrebbe crescere del 10% nel 2022.

Sempre secondo Gartner, nel 2025 le organizzazioni aumenteranno la loro dipendenza da consulenti esterni, poiché la maggiore urgenza e il ritmo accelerato del cambiamento aumentano il divario tra le ambizioni di business digitale e le risorse e capacità interne.

Questo, in particolare per il cloud, che funge da elemento chiave per raggiungere le ambizioni digitali e sostenere il lavoro ibrido.

Gartner si aspetta che la stragrande maggioranza delle grandi organizzazioni farà uso di consulenti esterni per sviluppare la propria strategia cloud nei prossimi anni.

Nel 2020, all’interno del mercato del software applicativo aziendale, il mercato del cloud ha superato quello non-cloud per la prima volta, in parte a causa della pandemia del coronavirus.

Entro il 2025, Gartner prevede che quello cloud sarà il doppio del mercato non-cloud.

Il cloud è responsabile di quasi tutta la crescita dell’11% della spesa IT all’interno del segmento del software enterprise nel 2022.

Ciò, poiché le organizzazioni si focalizzano sull’aggiornamento del loro stack software al software-as-a-service (SaaS) per supportare la flessibilità e agilità continua.