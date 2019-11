Speciale Tesori Nascosti, su Amazon 5 giorni di migliaia di prodotti scontati

Amazon.it annuncia oggi l’apertura dell’evento Speciale Tesori Nascosti che offre ai clienti cinque giorni di offerte su prodotti unici di piccole imprese, top seller e start-up innovative. Il negozio dello Speciale Tesori Nascosti sarà aperto da venerdì 8 novembre fino martedì 12 novembre su www.amazon.it/specialetesorinascosti.

Durante i cinque giorni dello Speciale, i clienti avranno l'opportunità di scoprire migliaia di grandi offerte dai migliori venditori e piccole medie imprese che includono prodotti per il rinnovo della propria casa, accessori da cucina, e prodotti per il fitness, prodotti di moda, e elettronica. I clienti avranno inoltre accesso a buoni sconto - coupon digitali che offrono risparmi su una vasta gamma di prodotti da inserire nella pagina di riepilogo dell'ordine.

I clienti possono anche usufruire di offerte su AmazonBasics (prodotti a marchio Amazon)- come ad esempio fino al 25% di sconto su casa, elettronica, cucina, bagagli, prodotti per ufficio e altro ancora - e godere fino al 20% di sconto sui prodotti per la casa e la cucina da Umi di Amazon e viaggi, outdoor ed elettronica da Eono di Amazon. Ci sarà anche fino al 25% di sconto sui prodotti Happy Belly, beauty e Amfit Nutrition.

Durante lo speciale, ci saranno non solo delle Offerte del Giorno, ma anche le Offerte Lampo, ovvero prodotti scontati, disponibili per un breve periodo di tempo o fino a esaurimento dei quantitativi disponibili.

I clienti Amazon Prime, compresi coloro che stanno usufruendo dell’uso gratuito di Prime per 30 giorni, hanno l’opportunità di accesso anticipato di 30 minuti a tutte le offerte Lampo. I clienti possono anche acquistare attraverso l’Amazon App dove impostare gli avvisi Segui l’Offerta in modo da non perdere mai l'offerta preferita, e utilizzare la fotocamera per trovare rapidamente gli articoli che desiderano, inquadrando un articolo o scansionando un codice a barre.

Ecco alcuni grandi risparmi che saranno disponibili a partire dall'8 novembre: