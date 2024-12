Soldo e XCC: partnership strategica per innovare la gestione delle spese aziendali

eXperience Cloud Consulting ha annunciato una nuova e importante partnership con Soldo, solida soluzione per la gestione proattiva delle spese aziendali, utilizzata da innumerevoli imprese per ottimizzare le proprie operazioni. Grazie a questa collaborazione, XCC diventa partner ufficiale di Soldo, offrendo alle aziende soluzioni innovative per ottimizzare la gestione delle spese e rendere i processi più fluidi, trasparenti e integrati.

XCC – eXperience Cloud Consulting, parte del gruppo Alkemy – Retex, si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze nel campo dell’innovazione e della digitalizzazione. XCC supporterà la fintech nell’implementazione di soluzioni avanzate e customizzate per semplificare la gestione delle spese aziendali e migliorare l’efficienza operativa degli utenti.

“Siamo entusiasti di comunicare la partnership strategica con Soldo e di collaborare con una piattaforma che rappresenta un punto di riferimento nel mondo della gestione delle spese aziendali – ha dichiarato Daniele Di Martino, Head of Sales di XCC – specialmente vista l’ultima Risposta delle Agenzia delle Entrate: dematerializzazione e conservazione delle note spese e dei documenti giustificativi. Questa collaborazione rispecchia tutte le indicazioni emanate dal governo in termini di disciplina delle note spese e le esigenze delle organizzazioni per digitalizzare e centralizzare tutte le informazioni. L’obiettivo comune è quello di fornire alle imprese soluzioni che non solo migliorino la produttività, ma anche il controllo e la visibilità delle spese. Grazie all’integrazione delle nostre competenze con la tecnologia di Soldo, siamo certi di poter offrire un valore aggiunto significativo alle esigenze dei nostri clienti”.

“Questa partnership segna un passo importante per la diffusione di un nuovo modello di finanza aziendale, basato su un approccio progressivo orientato al miglioramento delle performance finanziarie – ha dichiarato Gianluca Salpietro, Head of Sales Italy di Soldo – Con Soldo, le aziende possono trasformare la gestione delle spese in un processo proattivo, automatizzato, fluido e trasparente, ottenendo dati in tempo reale che favoriscono decisioni più rapide e strategiche, migliorando di conseguenza produttività ed efficienza”.

Questa collaborazione rappresenta un passo avanti importante per entrambe le realtà, ponendosi l’obiettivo di semplificare e innovare i processi di gestione delle spese aziendali, grazie a un’integrazione efficace tra tecnologia e competenze consulenziali di alto livello.