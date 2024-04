Biesse si affida a Soldo per ottimizzare la gestione delle spese aziendali

La gestione efficiente delle spese di viaggio rappresenta una priorità per le aziende con una presenza globale significativa: in questo contesto, Biesse, società globale specializzata nella produzione e distribuzione di macchinari per la lavorazione di legno, vetro, pietra e altri materiali, si è affidato a Soldo, una delle principali fintech per la gestione delle spese aziendali, per affrontare questa sfida.

L’espansione internazionale di Biesse, con presenze in oltre 30 sedi e 160 Paesi, poneva la necessità di un sistema flessibile ed efficace per gestire le spese di viaggio aziendali dei suoi oltre 540 dipendenti globali. Basti pensare che le trasferte tra i 12 siti produttivi di Biesse, dislocati strategicamente in tutto il mondo, inclusi India e Cina, generano una spesa annua di svariati milioni di euro, sottolineando la necessità di ottimizzare questo aspetto critico.

La ricerca da parte di Biesse di una soluzione personalizzata che potesse offrire ai propri dipendenti un metodo di pagamento agile per tutte le necessità legate alle trasferte lavorative come vitto, alloggio, trasporti e l’acquisto di materiale e componenti di ricambio, ha trovato in Soldo la risposta perfetta.

La soluzione implementata da Soldo ha trasformato la gestione finanziaria delle spese di trasferta di Biesse, automatizzando i processi e consentendo ai dipendenti di effettuare pagamenti tramite carte aziendali. Questo ha semplificato notevolmente i processi attraverso flussi di approvazione chiari e l’integrazione con il software di gestione note spese, generando vantaggi significativi sia per l’azienda che per i suoi team.

Grazie alla flessibilità offerta dalla piattaforma Soldo nel personalizzare i limiti di spesa e le regole d’uso delle carte, Biesse ha ottenuto una gestione finanziaria completa e adattabile. Questo sistema abbraccia un’ampia gamma di spese, dalle più ricorrenti agli acquisti una tantum, e permette il monitoraggio e l’approvazione delle spese in tempo reale, la classificazione delle transazioni e la suddivisione dei pagamenti per attribuire a ciascun dipendente la quota adeguata.

L’introduzione di questa soluzione ha eliminato la necessità per i dipendenti di anticipare personalmente i costi, attendendo poi il rimborso. Allo stesso tempo, l’azienda può ora stabilire limiti di spesa mirati per specifiche categorie, viaggi o periodi, garantendo così un monitoraggio preciso delle uscite.

Per situazioni in cui si rendano necessari fondi aggiuntivi, i dipendenti possono richiedere un incremento del plafond in modo semplice e veloce. L’amministratore delle carte, attraverso la piattaforma, è in grado di modificare l’importo disponibile, rispondendo prontamente alle varie necessità operative.

Inoltre, per le trasferte all’estero, le carte permettono ai dipendenti di coprire le spese in valuta estera, mentre l’azienda può gestire le rendicontazioni in euro, beneficiando di un tasso di cambio vantaggioso.

“La parte più noiosa delle trasferte è sempre la rendicontazione. Per questo, avere uno strumento digitale dedicato fa la differenza per dipendenti e azienda”, sottolinea Daniele Marino, Head of Product Development di Soldo. “Biesse, avendo scelto Soldo, dimostra l’impegno a adottare soluzioni innovative per ottimizzare i propri processi interni. Le nostre carte offrono il modo migliore per ridurre i tempi richiesti dalla burocrazia e mantenere pieno controllo personalizzabile sulle spese”.

“Soldo è diventata indispensabile per i nostri dipendenti che hanno bisogno di un metodo di pagamento rapido e affidabile nei viaggi internazionali. Grazie a Soldo, i budget sono sempre sotto controllo, e possiamo intervenire tempestivamente se necessario”, commenta Azio Aldovrandi Group Investor Relator & Treasury Director di Biesse. “Siamo impegnati a costruire il futuro di Biesse per continuare ad evolvere e questo lo facciamo anche attraverso partnership come quella con Soldo”.

Ulteriori dettagli sulla collaborazione tra Soldo e Biesse sono disponibili sul sito di Soldo.