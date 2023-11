Soldo semplifica e automatizza la riconciliazione delle fatture con Amazon Business

Soldo, la piattaforma di gestione delle spese aziendali, annuncia una nuova collaborazione con Amazon Business: una innovativa integrazione che aiuterà le aziende a semplificare e snellire il processo di approvvigionamento delle spese, unendo le capacità dei due prodotti.

Per la prima volta in Europa, Soldo è ora integrata con Amazon Business e consente alle aziende di collegare direttamente gli account Soldo con quelli Amazon Business. L’integrazione abilita l’invio automatico di allegati, come le fatture dalla piattaforma Amazon Business, a Soldo e ai sistemi contabili degli utenti con una grande semplificazione del processo di riconciliazione e rendicontazione delle spese per qualsiasi acquisto effettuato attraverso quel canale.

Questa collaborazione allinea l’obiettivo di Soldo di semplificare la spesa aziendale e la gestione finanziaria direttamente con la sua missione di offrire ai clienti un’esperienza di gestione delle spese efficiente e senza soluzione di continuità. Questo aumenta anche la trasparenza, aiutando a ridurre il rischio di compliance con le policy di spesa aziendali e permette di avere il controllo sugli acquisti su Amazon Business.

“Ogni mese, office manager, responsabili degli acquisti, responsabili del procurement e responsabili finanziari devono connettersi manualmente all’account Amazon Business e scaricare le fatture per caricarle in Soldo, rendendo il processo di chiusura mensile molto inefficiente“, ha affermato Daniele Marino, Head of Product Development di Soldo. “Con questa evidenza, abbiamo lavorato duramente con Amazon Business per collegare i nostri due sistemi, permettendo ai nostri clienti di recuperare le loro fatture attraverso un’API. Il risultato di questa integrazione è la riconciliazione automatica delle fatture con le transazioni in Soldo“.

“Siamo molto soddisfatti dell’integrazione di Amazon Business con Soldo. Ora non abbiamo più la necessità di accedere all’account di Amazon Business per recuperare le fatture da riconciliare, ottenendo così un significativo risparmio di tempo!”, commenta Assunta Scognamiglio, Administration Office di Fidema Group Srl.

L’integrazione, studiata per essere user friendly, evidenzia l’impegno di Soldo a rendere le spese aziendali semplici ed efficienti consolidando ogni aspetto all’interno di una singola piattaforma, sottolinea la fintech.