SMS marketing per far crescere gli store Shopify

L’SMS marketing è uno strumento perfetto per le marche che cercano di far passare il loro messaggio, connettersi con i clienti e allo stesso tempo aumentare i ricavi: può risultare un game changer per il successo di un’azienda.

Tuttavia, c’è una linea molto sottile tra il successo e l’infastidire e allontanare gli utenti.

Prevenire la seconda ipotesi e aiutare le imprese di e-commerce a progettare e gestire programmi SMS che mantengano alti l’engagement e la fedeltà dei clienti è la mission che si è data Postscript, società che di recente ha annunciato di aver raccolto un round di finanziamenti di Serie B da 35 milioni di dollari per l’ulteriore sviluppo del suo prodotto.

La soluzione di Postscript è fornita di strumenti progettati per far crescere rapidamente una lista di abbonati per il marketing via SMS. Postscript aiuta le imprese a raccogliere iscritti alla lista al checkout, sulle landing page, usando pop-up mobili, codici QR e mediante le integrazioni con i partner.

Queste integrazioni servono per connettere senza soluzione di continuità il marketing via SMS alla propria piattaforma di servizio clienti, all’email marketing, al carrello dell’e-commerce e altro ancora.

Postscript si integra innanzitutto con Shopify: sin dal 2018 è distribuito nello Shopify App Store. Da allora, l’azienda si è focalizzata esclusivamente su Shopify, concentrando in quella direzione i suoi sforzi e resistendo all’espansione ad altre piattaforme e ad altri casi d’uso che non fossero l’e-commerce.

A spiegare il perché di questa focalizzazione è stato Alex Beller, Co-Founder e President di Postscript. Con gli sms, ha evidenziato Beller, “less is more”. Gli SMS sono un canale molto sensibile e per massimizzare il ROI minimizzando il fastidio è necessario un approccio sfumato che richiede concentrazione.

Costruire esclusivamente per Shopify ha aiutato Postscript ad andare in profondità piuttosto che in larghezza, il che si è manifestato in decine di modi e funzionalità: integrazioni, API, segmentazione/targeting e così via.

Questo impegno a costruire la migliore SMS Marketing Platform possibile per i brand su Shopify ha ripagato, in quanto Postscript di recente è stata anche inclusa nel programma Shopify Plus Certified Technology Partner.