SMS marketing: i messaggi più inviati sono quelli per le flash sales

Gli SMS, oramai non più in voga nelle comunicazioni con amici e familiari, rappresentano, invece, uno strumento di digital marketing molto efficace per le aziende, grazie soprattutto agli elevati tassi di lettura e alla ridotta presenza di spam, sottolinea Skebby.it, la piattaforma che offre servizi professionali di mobile marketing & service.

Queste caratteristiche rendono gli SMS particolarmente utili in diverse situazioni, come nel caso di campagne per nuovi lanci e promozioni oppure per event-driven marketing, come, ad esempio, in occasione degli auguri per il compleanno e per le festività, o ancora per la raccolta di informazioni per indagini di mercato.

In base ai dati relativi agli ultimi 12 mesi forniti da Skebby.it, la parte del leone è svolta proprio dagli SMS finalizzati a comunicare flash sales, che rappresentano ben il 34,63% di tutti i messaggi inviati per campagne di marketing.

Gli SMS sono particolarmente adatti a questo tipo di promozioni di breve durata proprio perché, garantendo un’elevata percentuale di lettura entro pochi minuti (secondo un’indagine svolta da Skebby.it), consentono di raggiungere molto rapidamente il destinatario, oltre al vantaggio di poter arrivare su tutti i telefoni, non solo gli smartphone.

Il secondo posto della classifica degli SMS più inviati nell’ambito delle attività di marketing è ricoperto da quelli destinati a incentivare le persone a recarsi nei punti vendita (14,95%), magari proponendo promozioni speciali o segnalando novità, seguiti poi dagli SMS relativi al lancio di nuovi prodotti o servizi (13,54%).

Scendendo dal podio troviamo poi altri tipi di utilizzi marketing, tra cui gli inviti a eventi, messaggi per portare visite al sito web e molto altro.

Domitilla Cortelletti, Marketing Manager di Skebby.it, ha commentato: “Considerando quante ore ognuno di noi trascorre oggi con lo smartphone in mano, è facile comprendere come non si possa più prescindere dall’includere l’SMS marketing tra le attività da prevedere per promuovere servizi, prodotti o semplicemente fidelizzare i clienti.

Grazie al nostro servizio di Landing Page poi, è possibile inserire nei messaggi un link a una pagina web creata in modo molto intuitivo e rapido con modelli da personalizzare, consentendo così, anche ai non esperti, di creare vere e proprie landing page dedicate a eventi, promozioni, e rendendo gli SMS strumenti di digital marketing ancora più efficaci e versatili”.

