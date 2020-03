Tra i servizi e i prodotti tecnologici che le aziende hanno messo a disposizione gratuitamente per lo smart working, grazie all’iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, in questo periodo di emergenza dettata dalla pandemia di coronavirus, c’è anche Zoho Remotely, offerto da Zoho.com e Cloudnova.it.

Zoho Remotely è una suite di app cloud per la produttività, che consente agli utenti di comunicare e collaborare con i propri team e tenere traccia del lavoro anche operando da remoto.

Nell’ambito dell’iniziativa di solidarietà digitale, la soluzione completa, composta da 11 applicazioni, è gratuita fino al 1° luglio per consentire di lavorare in smart working alle persone costrette a rimanere a casa dalla dirompente diffusione del coronavirus: è possibile attivare il servizio tramite l’apposita pagina web.

Zoho Remotely è una soluzione che nasce essa stessa proprio in risposta alle policy dettate dalle aziende e dalle autorità, che impongono il lavoro da casa dei dipendenti. Un’esigenza, questa, partita innanzitutto proprio all’interno di Zoho.

Se la soluzione è stata lanciata di recente, non è certo nuova l’attività di Zoho nell’ambito delle applicazioni web e mobile, e della collaboration basata su cloud. Tra le proposte della software house, c’è la piattaforma di applicazioni e servizi per le aziende Zoho One, le soluzioni CRM e sales and marketing, le app per il digital workspace e altro ancora.

Per quanto riguarda Zoho Remotely, la suite comprende 11 applicazioni.

Tra gli strumenti di comunicazione, troviamo: Cliq, che consente di comunicare via chat così come in audio e videochiamata, Meeting, che aiuta a pianificare le riunioni online, e ShowTime, soluzione di training che permette di condurre corsi di formazione online.

Per quanto riguarda gli strumenti di collaboration, abbiamo a disposizione: WorkDrive, strumento di file management online per la condivisione di documenti in team, Projects, tool di project management basato su cloud, e Sprints, uno strumento di planning e tracking per team agili.

Zoho Remotely include anche strumenti di assistenza da remoto: Assist consente di eseguire sessioni di supporto remoto e Lens permette di fornire assistenza remota mediante realtà aumentata.

Infine, Zoho Remotely mette a disposizione anche le tradizionali app di produttività per la scrittura e la modifica di documenti (Writer), per i fogli di calcolo (Sheet) e per le presentazioni (Show).