Gestione aziendale: Zoho One, nuova versione con più servizi

Zoho ha lanciato la nuova versione di Zoho One, che si aggiorna portando con sé numerose innovazioni: la nuova app Orchestly e nuovi servizi per telefonia, single sign-on e provisioning integrati nella piattaforma disponibile in Marketplace.

A due anni dal lancio sul mercato, Zoho One ha registrato una crescita considerevole e ora è utilizzata da oltre 20.000 clienti che hanno fatto della soluzione della casa indiana il sistema operativo per la propria attività.

Con tre nuovi servizi aggiunti al sistema operativo, una nuova applicazione capace di collegare ogni operazione aziendale e numerosi aggiornamenti, la suite continua ad aggiungere nuovo valore ai propri utenti.

Cosi si è espresso Raju Vegesna, capo evangelist della software house: «Con Zoho One vogliamo cambiare tutto questo, perchè è una piattaforma tecnologica per gestire l'intera azienda con un unico fornitore con cui è facile fare affari e di cui ci si può fidare. Con Zoho One un'azienda non acquista soltanto una licenza tecnologica, ma anche la tranquillità di una scelta vincente».

Il successo di Zoho One, che fu lanciata con una suite di 35 applicazioni distinte, è la conseguenza di un rilevante cambiamento nelle aspettative dei clienti che rifiutano la complessità a favore di piattaforme all-in-one facili da usare e che offrono grande valore.

Nel giro di due anni si è evoluto in un potente sistema operativo per aziende con oltre 45 applicazioni, insieme a numerosi servizi integrati tra cui Intelligenza artificiale, Business Intelligence, Messaggistica, Ricerca e altro. Zoho One è oggi una piattaforma personalizzabile, estensibile e integrabile, sempre al medesimo costo per i clienti e si aggiorna costantemente.

Il testimonial: Dottori.it

Marco Amodeo, Product Owner di Dottori.it testimonia la propria soddisfazione verso Zoho One: «Siamo partiti dal CRM e dalle app di firma digitale e analytics e in pochi giorni tutto il team era pienamente operativo. Procederemo con le altre applicazioni perché ci aiuta ad avere un'unica piattaforma utilizzata da funzioni all'interno dell’organizzazione. Le nuove funzionalità aggiunte continuano ad aiutarci nel processo di Digital Transformation e a seguire da vicino l'esperienza di clienti e collaboratori».