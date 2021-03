Smart manufacturing, ecco la startup che aiuta le aziende a fare più business

Katana è una startup nata in Estonia e in rapida crescita nei mercati internazionali, che fornisce il software per il moderno smart manufacturing e la gestione dell’inventario con cui le aziende possono scalare il proprio business.

L’interfaccia visuale e il motore di auto-booking smart del software Katana permettono ai produttori di automatizzare i loro flussi di lavoro, dare priorità agli ordini e vedere la disponibilità di materie prime e prodotti finiti in tempo reale.

Katana si integra con piattaforme quali Shopify, WooCommerce, QuickBooks, Magento, eBay, Salesforce, Zapier, Amazon e altre. Il software per lo smart manufacturing di Katana è impiegato in un ampio ventaglio di settori: la moda, l’arredamento, il food, la tecnologia, il beauty e il benessere, la gioielleria e l’orologeria e tanti altri ancora.

Secondo Katana, il futuro della produzione è il manufacturing direct-to-consumer (D2C). Sempre più produttori stanno costruendo canali diretti verso il consumatore, perché sempre più acquirenti preferiscono comprare direttamente dalle marche piuttosto che dai rivenditori. Katana cita previsioni di mercato che indicherebbero che i produttori direct-to-consumer cresceranno del 18% all’anno per i prossimi 5 anni.

In un tale scenario, il software Katana si propone come lo strumento di smart manufacturing indispensabile per la scalabilità delle marche direct-to-consumer, potenziato dalle integrazioni con i più popolari canali di vendita e-commerce e strumenti di contabilità, per supportare flussi di lavoro senza intoppi e automatizzati.

Katana offre innanzitutto funzionalità di pianificazione della produzione, con il drag-and-drop delle priorità per i task, tracking della disponibilità dei materiali richiesti, identificazione dei rischi di ritardo legati ai tempi di consegna dei materiali e il quadro generale e in tempo reale sullo stato della produzione a livello di reparto.

Fornisce poi strumenti per il controllo e l’ottimizzazione dell’inventario in tempo reale, per il fulfillment degli ordini di vendita, per il controllo dello shop floor, per gli acquisti e il tracciamento dei costi e altro ancora.

Il tutto è infine arricchito dalle funzioni di sincronizzazione delle vendite con le piattaforme di e-commerce, nonché degli ordini e degli acquisti con la contabilità e il sistema di fatturazione.