Sky Business, fino al 3 aprile fatturazione sospesa per bar e hotel

Sky Italia fa sapere di voler essere vicino ai propri clienti business in momenti così difficili per lo svolgimento delle loro attività. Proprio per questo motivo ha deciso di sospendere la fatturazione del servizio Sky Business per bar e hotel fino al 3 aprile, in attesa di comprendere meglio l’evolversi della situazione.

Servire i propri clienti business, afferma l’azienda, e fare quanto possibile per supportarli è una dimostrazione di vicinanza nei loro confronti e Sky lo farà anche fornendogli i necessari aggiornamenti.

La notizia arriva dopo quella di ieri, in cui l’azienda ha offerto a tutti gli abbonati residenziali accesso gratuito a tutti i contenuti fino al 3 aprile. E anche dopo che Sky Sports nel Regno Unito ha consento ai clienti di sospendere l’abbonamento.

Sembra quindi una situazione in evoluzione che potrebbe portare anche ad altre novità.