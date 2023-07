Siroui Mushegian è la nuova CIO di Barracuda Networks

Barracuda Networks ha annunciato la nomina di Siroui Mushegian a Chief Information Officer (CIO). Mushegian si unisce alla società forte di un’esperienza ultraventennale di leadership esecutiva e IT, durante la quale ha saputo creare ambienti operativi solidi ed efficaci, in grado di generare risultati di business misurabili.

“Mentre Barracuda continua a esplorare un panorama di cyber minacce in costante evoluzione, il pensiero strategico di Siroui Mushegian e la sua ricerca dell’eccellenza giocheranno un ruolo cruciale”, afferma Hatem Naguib, CEO di Barracuda. “Grazie alle sue competenze, puntiamo a sviluppare e a implementare nuove misure all’avanguardia per mettere in sicurezza il nostro business e, di conseguenza, quello dei nostri clienti”.

“Sono entusiasta di iniziare questa avventura in Barracuda e impaziente di collaborare con il team per rafforzare sistemi e infrastrutture”, commenta Siroui Mushegian, CIO di Barracuda. “La cybersicurezza è critica nello scenario digitale attuale e non vedo l’ora di dare il mio contributo, con le mie competenze e la mia visione strategica”.

Mushegian entra in azienda dopo un’esperienza in BlackLine, in cui si è occupata di tutti gli aspetti dell’IT aziendale interno. Precedentemente, Mushegian ha ricoperto ruoli di leadership esecutiva IT per WNET New York Public Media, NBA, Ralph Lauren e Time Inc.