Siemens, servizi cloud gratuiti per il manufacturing italiano

A seguito della situazione emergenziale da Covid-19, Siemens Italia ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente fino a dicembre 2020, MindSphere. il sistema operativo aperto per l’IoT basato su cloud.

Lo ha fatto in un contesto di ripartenza, in cui la digitalizzazione può accelerare l’uscita dall’emergenza.

Le aziende che aderiranno all’iniziativa potranno avvalersi gratuitamente di una piattaforma per connettere, raccogliere e analizzare i dati IoT in un’ottica di miglioramento delle attività di gestione e manutenzione degli impianti e conseguentemente di riduzione dei costi, con totale trasparenza sui dati accessibili in completa mobilità.

Contestualmente i chiarimenti sull’utilizzo della piattaforma potranno essere indirizzati a personale tecnico italiano.

L’iniziativa include anche l’accesso ad alcune App Siemens dell’App store di MindSphere, con le quali è possibile tracciare e ottimizzare la produttività, i consumi energetici e le esigenze di manutenzione delle macchine e degli asset, per avere linee di produzione più trasparenti ed efficienti.

Le imprese che aderiranno all’iniziativa potranno avere l’accesso gratuito per un mese a tutti i corsi online di Mindsphere, potendo fruire di un percorso di formazione per la configurazione della piattaforma, e la raccolta dei dati delle macchine da inviare verso il cloud, senza bisogno di scrivere codice e in totale sicurezza.

La formazione online fornisce anche i concetti fondamentali per sviluppare applicazioni customizzate in grado di interagire in maniera semplice e sicura con i dati presenti sulla piattaforma.