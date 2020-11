Sharp NEC Display Solutions, al via la nuova società

Sharp Corporation e NEC Corporation hanno completato la transazione precedentemente annunciata per formare una joint venture da parte di Sharp che acquisisce il 66% delle azioni di NEC Display Solutions Ltd (NDS, filiale di NEC).

In connessione con il completamento della transazione, NDS ha cambiato il nome della società in Sharp NEC Display Solutions Ltd. (SNDS) e ha avviato le operazioni commerciali come sussidiaria di Sharp.

La neonata SNDS continuerà a concentrarsi sul mondo dei display Business to business, producendo e sviluppando un’ampia gamma di soluzioni di display visivo per una varietà di mercati e applicazioni.

Fujikazu Nakayama, Senior Executive Managing Officer e Business Solutions BU President di Sharp, fungerà da Presidente della nuova attività e Hisatsugu Nakatani, Presidente di NEC Display Solutions, sarà Presidente di Sharp NEC Display Solutions.

Questa nuova azienda rappresenta un impegno costante nel settore delle soluzioni per display.

Dalle attività di visualizzazione di Sharp e NDS nascerà un’ampia gamma di sinergie. Conosciuta in tutto il mondo per l’impegno nei confronti di prodotti di alta qualità, attenzione all’assistenza clienti e straordinarie relazioni con i partner, SNDS si avvicina a questa nuova opportunità con l’intenzione di continuare a fornire soluzioni innovative di alta qualità ai suoi clienti in tutto il mondo.

La società sarà ubicata presso Mita Kokusai Building, 4-28, Mita 1-chome, Minato-Ku, Tokyo, Giappone, e farà sviluppo, produzione e vendita di prodotti per display visivi e soluzioni per display visivi in ​​tutto il mondo.