Nasce Sharp-Nec, joint venture per le soluzioni display

Due brand arcinoti nella produzione e sviluppo di soluzioni visive uniscono le forze: Sharp si unisce a Nec Display Solutions, consociata di Nec. La transazione dovrebbe concludersi il primo luglio 2020.

La joint venture Sharp-Nec, si legge in una nota, consentirà a entrambe le aziende di sfruttare i propri punti di forza e soddisfare le esigenze di visualizzazione dei propri clienti globali.

Nec Display Solutions è riconosciuto come un fornitore globale di tecnologia visiva e soluzioni di digital signage per una varietà di mercati.

Al pari, Sharp è uno sviluppatore a livello mondiale di prodotti aziendali, tra cui display professionali e commerciali, e tecnologie avanzate come i monitor 8K-Ultra High Definition di prossima generazione.

Hisatsugu Nakatani, Presidente di NEC Display Solutions, Ltd. dice in una nota che “la joint venture tra Sharp e NEC Display Solutions porterà valore e benefici maggiori a clienti e partner. Sharp e NEC Display Solutions seguono lo stesso approccio strategico al futuro delle soluzioni visive“.

Mentre Fujikazu Nakayama, Senior Executive Managing Officer di Sharp Corporation e President BU, Business Solutions BU prevede che questo accordo “creerà una vasta gamma di sinergie, comprese le economie di scala e di espansione del business in nuove categorie, incluso un ecosistema 8K più 5G. Sharp ritiene che lo sviluppo di NDS come joint venture con NEC contribuirà alla crescita del nostro business rafforzando il nostro business B2B“.

Secondo i termini della transazione, Nec trasferirà il 66% di Nec Display Solutions a Sharp e manterrà una partecipazione del 34% nel business. La joint venture continuerà a fornire prodotti a marchio Nec.

Nec continuerà inoltre a vendere i prodotti e le soluzioni della joint venture ai suoi clienti in tutto il mondo.