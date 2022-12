Sharp esporrà al CES 2023

Sharp Corporation parteciperà al CES 2023 di Las Vegas che si terrà dal 5 all’8 gennaio 2023. Il CES è uno degli eventi tecnologici più grandi e influenti al mondo. Sharp esporrà tecnologie e prodotti avanzati che incarnano la gestione ESG dell’azienda nell’ambito dei quattro temi New Energy, Automotive, AR/VR e TV.

Le novità Sharp per il CES 2023

Le più recenti tecnologie New Energy che contribuiscono alla carbon neutrality

Sharp presenterà per la prima volta al di fuori del Giappone LC-LH (Liquid and Crystal Light Harvesting), un dispositivo fotovoltaico per interni sviluppato integrando celle solari sensibilizzate al colorante e la tecnologia LCD a lungo coltivata dall’azienda. Sharp esporrà anche celle solari in perovskite, che stanno attirando l’attenzione come la prossima generazione di celle solari. Poiché sono sottili, leggeri e flessibili, ci si aspetta che contribuiscano a un uso ancora più ampio dell’energia solare.

Dispositivi automobilistici avanzati che supportano una guida sicura e rispettosa dell’ambiente

Sharp introdurrà il Passenger Information Display utilizzando il controllo dell’angolo di visione. Controllando l’angolo di visione, il conducente non sarà in grado di vedere l’immagine visualizzata durante la guida in modo da potersi concentrare sulla guida. Sharp esporrà anche un prototipo di un sistema di monitoraggio dei conducenti. Un modulo telecamera integrato con il display tiene d’occhio il conducente. Inoltre, Sharp mostrerà un modulo fotovoltaico composto con la più alta efficienza di conversione mai prodotto dalla società, che potrebbe essere installato su veicoli elettrici, nonché utilizzato in applicazioni aerospaziali e aeronautiche.

Vari dispositivi e display montati sulla testa (HMD) per AR / VR

Sharp esporrà per la prima volta un prototipo HMD ultraleggero per la realtà virtuale equipaggiato con i suoi ultimi dispositivi, come un display ad altissima risoluzione, una fotocamera autofocus ad altissima velocità e un sensore di prossimità ultracompatto. Sharp presenterà anche il suo modulo fotocamera ultra-compatto più sottile, un sensore di distanza che aiuta chi indossa HMD a evitare collisioni con persone e oggetti e altri dispositivi correlati AR / VR che forniscono agli utenti una sensazione realistica di essere immersi nelle immagini in modo sicuro e più confortevole.

Il nuovo modello di punta AQUOS XLED TV per il mercato globale

Sharp esporrà al CES 2023 il modello di punta AQUOS XLED TV per il mercato globale. I visitatori possono sperimentare una nuova generazione di immagini con eccezionale luminosità ed espressione cromatica create dalla retroilluminazione mini LED e dalla tecnologia quantum-dot. Inoltre, Sharp presenterà per la prima volta un prototipo da 120 pollici al.