CES 2023: Asus fornisce prestazioni, versatilità e sostenibilità alle aziende

Non ci sono stati solo gaming e creatività al CES 2023 di Asus, che, anzi, è stato come di consueto molto ricco di novità.

È stata infatti annunciata anche una gamma di nuovi prodotti commercial per le aziende, ognuno dei quali offre prestazioni elevate, versatilità ed espandibilità per il business, afferma l’azienda.

I modelli salienti includono il nuovo ExpertBook B9 OLED (B9403CVA), un laptop leggero e potente realizzato per i dirigenti aziendali, il laptop Asus Chromebook Vibe CX34 Flip (CX3401FBA) che supporta il gaming immersivo e vanta elevata versatilità e il router Asus ExpertWiFi EBM68 per velocità elevate e massima sicurezza. Questa gamma di nuove soluzioni aziendali mette a disposizione dei modelli perfetti per produttività, durata e sicurezza non-stop.

Sono stati inoltre presentati i nuovi Asus ExpertCenter PN64-E1 e PN42, insieme al mini PC Asus Chromebox 5 (CN67), che offre prestazioni, connettività, storage e versatilità davvero top, promette l’azienda.

Soluzioni aziendali potenti, da Asus

Asus ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) – mette in evidenza l’azienda – è il primo notebook Asus interamente in metallo a utilizzare una tecnologia di produzione eco-consapevole.

Questo processo di produzione ecologico aiuta a ridurre i materiali di produzione fino al 29% e riduce i tempi di produzione fino al 75% per massimizzare l’efficienza energetica, dichiara il produttore. Il risultato è un prodotto finito più resistente e realizzato utilizzando meno risorse complessive, riducendo al minimo le emissioni di carbonio.

Questo laptop è affidato a una CPU Intel di 13a generazione che supporta la piattaforma Intel vPro, ha un display 2.8K aggiornato con un rapporto schermo-corpo del 90%, un sistema di raffreddamento intelligente costituito da due ventole con rimozione intelligente della polvere per ridurre il rumore causato dalla rotazione, una risoluzione migliorata della fotocamera FHD IR e beneficia di un touchpad più grande del 26,8% rispetto alla generazione precedente.

Pur proponendo numerosi miglioramenti, rimane uno dei laptop aziendali da 14 pollici più leggeri al mondo, sostiene l’azienda, più leggero della maggior parte degli altri notebook da 13 pollici. Il display OLED 16:10 offre colori vividi e accurati, con uno spazio di lavoro visivo più ampio, perfetto per gestire l’analisi dei dati e le attività di market intelligence. Realizzato in una lega di magnesio-litio ultraleggera, offre una resistenza di livello militare secondo gli standard Usa ed è più leggero, più resistente e più portatile.

ExpertBook B9 OLED offre sicurezza e privacy superiori, tra cui accesso tramite NFC, slot per lucchetto Kensington, protezione fisica per webcam e fotocamera e sensore di impronte digitali per l’accesso a Windows Hello. Altre caratteristiche includono un LED di stato sul coperchio che si illumina automaticamente quando l’utente è occupato.

Asus ExpertWidget permette ai tasti di scelta rapida di essere personalizzati al fine di aiutare la produttività; Asus NumberPad consente un rapido inserimento dei dati. La gamma completa di porte I/O include Thunderbolt 4 USB-C, USB 3.2 Gen 2, HDMI, jack audio combinato e LAN. Estremamente portatile, potente e resistente, ExpertBook B9403 è il dispositivo perfetto per il lavoro quotidiano e i frequenti viaggi di lavoro.

Nel 2023, tutti i prodotti della serie ExpertBook saranno verificati EPEAT Gold e supereranno gli standard ENERGY STAR, in linea con l’impegno Asus verso l’economia circolare. Ciò è reso possibile dall’utilizzo di materiali ecocompatibili e dall’efficienza energetica dell’intera gamma di prodotti.

Asus Chromebook Vibe CX34 Flip

Asus Chromebook Vibe CX34 Flip (CX3401FBA) abbina immagini realistiche a prestazioni elevate per offrire esperienze e produttività senza sosta in movimento.

Questo dispositivo offre un display WUXGA 16:10, 144 Hz con un rapporto schermo-corpo dell’83% e cerniera ErgoLift completa a 360°, una tastiera anti-ghosting con illuminazione RGB a quattro zone e la ultraveloce tecnologia Wi-Fi 6E. Asus Chromebook Vibe CX34 Flip ha uno chassis resistente e una caratteristica finitura Pearl White che include esclusivi copritasti WASD con inserti arancioni per un tocco estetico in più.

L’audio spaziale certificato Harman Kardon integrato aggiunge un’esperienza coinvolgente. Ha superato anche i test secondo gli standard di livello militare USA MIL-STD 810H, a garanzia della sua durata nel tempo.

Affidato al processore Intel Core i7 di 12a generazione e 16 GB di memoria, Asus Chromebook Vibe CX34 Flip offre prestazioni e reattività per offrire agli utenti il dispositivo definitivo per il cloud gaming, il lavoro e così via. Permette di accedere facilmente a oltre 1.400 giochi tramite piattaforme di cloud gaming, nonché alle app Google Workspace e ad altre app di produttività su Google Play per velocizzare i progetti o godersi l’intrattenimento in movimento, in virtù di un ampio SSD PCI Express che offre spazio di archiviazione ad accesso rapido.

Il laptop ha un’autonomia fino a 10 ore con una singola carica – dichiara l’azienda –, così è pronto per lavorare e giocare per tutto il giorno, anche in condizioni di mobilità.

Asus ExpertWiFi EBM68, per il WiFi aziendale

Asus ExpertWiFi EBM68 è un router WiFi 6 tri-band che offre alta velocità, elevata sicurezza e rappresenta una soluzione completa per le reti aziendali di piccole e medie dimensioni. Con un’estetica minimalista e professionale, ExpertWiFi EBM68 si adatta perfettamente agli ambienti di lavoro moderni. Può essere facilmente montato a parete, oppure può essere lasciato autoportante, per esibire la sua finitura bianca, minimalista e versatile.

La tecnologia WiFi 6 tri-band ultraveloce porta la velocità fino a 7.800 Mbps, con canali a 160 MHz nella banda a 5 GHz per ottenere migliore efficienza e superiore throughput. È anche altamente flessibile e sicuro, consentendo a un massimo di cinque SSID distinti di separare e assegnare la priorità ai dispositivi per diversi scenari aziendali grazie alla funzione Self-Defined Network. Anche i portali di acceso sono personalizzabili, consentendo alle aziende di applicare il proprio marchio e un’estetica personalizzata.

ExpertWiFi EBM68 è stato progettato per fornire una copertura eccellente, supportando fino a 12 connessioni di nodi mesh per supportare al meglio anche reti aziendali in evoluzione. Viene fornito con funzionalità Asus AiMesh integrate per una facile implementazione.

È già incluso anche un pacchetto di sicurezza di rete di livello commerciale, con un abbonamento gratuito ad Asus AiProtection Pro per un ambiente WiFi aziendale più sicuro e protetto. Consente inoltre una facile gestione, con l’app Asus Router all-in-one che fornisce una configurazione semplice e una gestione senza problemi della rete.

Mini PC Asus: piccoli, grandi computer

Con l’avvio del 2023 Asus annuncia due nuovi modelli di Mini PC. Perseguendo nell’impegno a coniugare estetica e funzionalità, i più recenti Mini PC Asus sono ricchi di innovazioni esclusive e progettati per durare nel tempo. Ogni unità è sottoposta a test rigorosi per garantire qualità e affidabilità incrollabili. Sono inoltre facilmente smontabili per consentire aggiornamenti in assoluta semplicità, contribuendo sia al miglioramento del ciclo di vita del prodotto sia alla sostenibilità a lungo termine.

Per quanti sono alla ricerca di elevata potenza di calcolo concentrata in un volume compatto, Asus ExpertCenter PN64-E1 è un’ottima scelta.

È alimentato dai più recenti processori mobile Intel Core affiancati da memoria DDR5 a doppio canale, WiFi 6E ultraveloce e SSD PCIe 4.0 x4, per rendere più agevoli anche le attività più impegnative. Oltre alle sue sette porte USB, Asus ExpertCenter PN64-E1 può anche essere corredato da un massimo di tre unità di archiviazione e supporta fino a quattro display 4K per il multitasking, ideale per coloro che desiderano gestire videowall o evolute postazioni multi-monitor. E, naturalmente, tutto è racchiuso in un case sorprendentemente piccolo, da meno di 1 litro.

Prodotto responsabilmente con plastica riciclata, il case di Asus ExpertCenter PN42 è dotato di lamelle su tutti i lati per una più efficiente dissipazione del calore, consentendo a questo PC privo di ventola di funzionare in modalità decisamente silenziosa, in assenza quasi totale di alcuna emissione sonora.

L’elegante tonalità Lunar Rock Black conferisce al PC Asus ExpertCenter PN42 un look unico, ideale per ogni ambiente, sia domestico che per l’ufficio. Asus ExpertCenter PN42 è dotato del più recente processore Intel serie N, che assicura tutta la potenza necessaria per gestire con facilità le applicazioni quotidiane, e dispone di fino a sette porte USB, che consentono di collegare più dispositivi e periferiche.

Il nuovo Asus Chromebox 5 offre prestazioni eccellenti in un design moderno e sobrio. Si presenta con un case sottile, che ospita un’efficiente soluzione termica per garantire un funzionamento affidabile e offre anche una comoda ricarica wireless. Aggiornamenti automatici del sistema, porte I/O ben organizzate e supporto per montaggio VESA lo rendono ideale per l’impiego in casa, in ufficio o a scuola.

Asus Chromebox 5 è alimentato da un processore Intel Core di 12a generazione e include connettività Intel WiFi 6E AX211 per prestazioni wireless eccellenti. Il caricabatterie wireless da 15 W integrato, offre l’opportunità di caricare facilmente i dispositivi supportati, semplicemente posizionandoli sul coperchio superiore di Chromebox 5.

Grazie al pieno supporto per le app Android reperibili da Google Play, Chromebox 5 offre agli utenti la possibilità di eseguire le app mobili preferite, sfruttando però tutta la potenza di un evoluto mini-PC. Inoltre è dotato di una versatile porta Thunderbolt 4 per trasferimenti di dati veloci, l’alimentazione di device terzi e la connessione a display esterni.

Il nuovo Chromebox 5 può supportare fino a quattro display 4K assicurando immagini nitide e una produttività di livello superiore. Il case compatto può essere installato in piano, appoggiato su un lato o montato su una superficie verticale tramite il supporto VESA, consentendo l’utilizzo di Chromebox 5 in una estrema varietà di scenari e ambienti.