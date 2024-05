ServiceNow presenta le ultime innovazioni in campo di intelligenza artificiale

ServiceNow, la piattaforma AI per la business transformation, ha presentato al Knowledge, la tradizionale conferenza annuale tenutasi a Las Vegas, le innovazioni che supporteranno la trasformazione guidata dall’intelligenza artificiale di tutte le imprese nel mondo.

L’azienda ha annunciato nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa (GenAI) in Now Assist, che potenziano la produttività, accelerano il risparmio sui costi e consentono a clienti e dipendenti di innovare su larga scala; nuove soluzioni di automazione appositamente realizzate per la Now Platform, che unificano le esperienze di tutta l’azienda; e partnership strategiche ampliate con l’obiettivo di fornire nuove soluzioni e competenze che accelerano il valore e le opportunità dei clienti.

ServiceNow annuncia queste importanti novità appena una settimana dopo aver ufficializzato i risultati finanziari di Q1 2024, che certificano un altro trimestre di performance sopra le aspettative in tutti i parametri di crescita e redditività, evidenziando come il percorso di innovazione e la creazione di soluzioni e prodotti di ultima generazione continuino a offrire valore a clienti e azionisti. In occasione del ServiceNow Financial Analyst Day di lunedì 6 maggio, inoltre, la società ha ribadito l’impegno per raggiungere 11 miliardi di dollari di ricavi entro la fine del 2024 e oltre 15 miliardi di dollari di ricavi entro la fine del 2026.

“Knowledge 2024 è il luogo in cui la community di ServiceNow si riunisce sotto il segno dello spirito di trasformazione. Quest’anno, Knowledge è più grande che mai e vogliamo approfittarne per svelare incredibili innovazioni che metteranno l’intelligenza artificiale al servizio delle persone”, afferma Bill McDermott, presidente e CEO di ServiceNow.

“ServiceNow è la piattaforma AI per la business transformation alla guida di un’ulteriore trasformazione, che renderà possibili immense opportunità a clienti e partner. Siamo entusiasti di dare il via a una nuova era basata sull’intelligenza artificiale”.

Actionable AI per ogni aspetto del business

Grazie alla GenAI integrata direttamente nella Now Platform, le aziende beneficiano di un’intelligenza pronta all’uso attraverso il modello multimodale di ServiceNow, Now AI, creato e ottimizzato per i workflow delle organizzazioni. Le modalità multimodali incorporano ed elaborano numerosi tipi di dati, come testo, immagini, audio e video, in modo che gli utenti possano avere a disposizione una gamma di input per ottenere risultati migliori. Le nuove capacità si aggiungono all’estesa famiglia di funzionalità GenAI cross-platform di ServiceNow e sono state create su misura per soddisfare le esigenze di diversi tipi di utenti, inclusi dipendenti, agenti, amministratori e sviluppatori.

Ad esempio, il nuovo Now Assist for Strategic Portfolio Management (SPM), aiuta ad accelerare il processo decisionale strategico analizzando e distillando feedback e richieste dei clienti, in modo che i dipendenti possano aumentare la soddisfazione e la crescita del business

aiuta ad accelerare il processo decisionale strategico analizzando e distillando feedback e richieste dei clienti, in modo che i dipendenti possano aumentare la soddisfazione e la crescita del business Ulteriori funzionalità GenAI, create per lo sviluppo di app , includono service catalog item generation , app generation , e playbook generation , consentendo a sviluppatori e amministratori di creare velocemente elementi di catalogo, playbook e nuove app. In questo modo, si estende l’automazione in tutta l’azienda e si risparmiano ore nella creazione di workflow complessi

, includono , , e , consentendo a sviluppatori e amministratori di creare velocemente elementi di catalogo, playbook e nuove app. In questo modo, si estende l’automazione in tutta l’azienda e si risparmiano ore nella creazione di workflow complessi I clienti del settore pubblico potranno implementare Now Assist per esperienze più intuitive per elettori e dipendenti. Le funzionalità GenAI di Now Assist, basate sul modello multimodale Now AI saranno disponibili per i clienti del settore pubblico nel Government Community Cloud (GCC), il cloud dedicato di ServiceNow progettato appositamente per soddisfare le esigenze normative, di conformità e di sicurezza delle agenzie governative. Grazie a Now Assist in GCC, le agenzie possono utilizzare funzionalità GenAI affidabili e fornire una risposta più rapida agli incidenti e agli elettori, oltre a migliorare le risorse self-service

Grazie all’unica e affidabile piattaforma di intelligenza artificiale e dati di ServiceNow, i clienti possono realizzare rapidamente il potenziale dell’intelligenza artificiale in tutta l’azienda. Ulteriori informazioni sulle ultime soluzioni GenAI di ServiceNow sono disponibili sul sito dell’azienda.

Soluzioni di automazione per il lavoro del futuro

Dopo decenni di sistemi diversi e a silos, le aziende hanno bisogno di un’unica soluzione che connetta i dipendenti al proprio lavoro, alla propria organizzazione e tra di loro. ServiceNow risponde a questa sfida comune ai leader di ogni settore, con un’unica piattaforma strategica che unifica ogni aspetto dell’organizzazione. Le ulteriori funzionalità di digitalizzazione forniscono automazione e collaborazione intelligente su larga scala, trasformando ogni aspetto del business per renderlo più semplice, efficiente ed efficace.

Ad esempio, New Creator Studio espande le soluzioni di sviluppo low-code e no-code di ServiceNow Creator Workflows con strumenti aggiuntivi per la creazione di app, che consentono a ogni dipendente di creare ulteriori workflow intelligenti in grado di aumentare la produttività e trasformare il lavoro. ServiceNow sta inoltre potenziando Automation Engine, l’hub per la gestione end-to-end dell’iperautomazione, per offrire una visione completa di tutti gli ambienti di automazione e semplificare le implementazioni RPA migliorando i processi aziendali mission-critical.

espande le soluzioni di sviluppo low-code e no-code di ServiceNow Creator Workflows con strumenti aggiuntivi per la creazione di app, che consentono a ogni dipendente di creare ulteriori workflow intelligenti in grado di aumentare la produttività e trasformare il lavoro. ServiceNow sta inoltre potenziando Automation Engine, l’hub per la gestione end-to-end dell’iperautomazione, per offrire una visione completa di tutti gli ambienti di automazione e semplificare le implementazioni RPA migliorando i processi aziendali mission-critical. Nuove soluzioni appositamente realizzate per l’industria manifatturiera consentono operazioni più rapide ed efficaci e aumentano la produttività dei dipendenti. Manufacturing Commercial Operations utilizza GenAI per semplificare le vendite, il supporto e l’assistenza, favorendo operazioni più rapide ed efficienti. Employee Center (EC) Pro Kiosk offre un servizio self-service intelligente ai lavoratori senza scrivania, colmando il divario di comunicazione tra aziende e dipendenti.

L’ecosistema di partner di prossima generazione offre servizi, soluzioni e competenze

ServiceNow continua a sviluppare la sua visione pluriennale del programma dedicato ai partner, per accelerare la trasformazione digitale end-to-end dei clienti. L’ecosistema dei partner ServiceNow è cresciuto in quantità e capacità, apportando competenze di settore più solide e soluzioni su misura che promuovono il valore dei clienti ed estendono l’innovazione della piattaforma ServiceNow.

ServiceNow ha svelato diverse nuove partnership che potenziano la trasformazione digitale dei clienti e accelerano il time-to-value:

La partnership strategica con Genesys , leader nell’orchestrazione delle esperienze basata su intelligenza artificiale, contribuirà a migliorare le esperienze dei clienti e dei dipendenti. Insieme, ServiceNow e Genesys uniranno il meglio delle funzionalità delle rispettive piattaforme per connettere i team del servizio clienti, centralizzare l’avvio e l’orientamento delle attività e accelerare la produttività della forza lavoro, con l’obiettivo di offrire esperienze più personalizzate per i clienti e semplificate per i dipendenti.

, leader nell’orchestrazione delle esperienze basata su intelligenza artificiale, contribuirà a migliorare le esperienze dei clienti e dei dipendenti. Insieme, ServiceNow e Genesys uniranno il meglio delle funzionalità delle rispettive piattaforme per connettere i team del servizio clienti, centralizzare l’avvio e l’orientamento delle attività e accelerare la produttività della forza lavoro, con l’obiettivo di offrire esperienze più personalizzate per i clienti e semplificate per i dipendenti. La partnership ampliata con Fujitsu permetterà di lanciare soluzioni intersettoriali . Per accelerare l’innovazione, Fujitsu e ServiceNow apriranno anche un centro per la trasformazione digitale e il successo dei clienti.

. Per accelerare l’innovazione, Fujitsu e ServiceNow apriranno anche un centro per la trasformazione digitale e il successo dei clienti. La collaborazione rafforzata con Infosys trasformerà le esperienze dei clienti grazie a soluzioni verticali basate su GenAI. La partnership aiuterà ad aumentare la produttività, migliorare l’efficienza e l’esperienza utente nelle organizzazioni, combinando le funzionalità Now Assist GenAI di ServiceNow e Infosys Cobalt. Infosys raddoppierà inoltre il proprio investimento nella formazione, certificando più di 3.500 dipendenti con competenze ServiceNow GenAI.

Un nuovo CMO entra in ServiceNow

Colin Fleming è stato nominato nuovo chief marketing officer (CMO) di ServiceNow. Fleming è un leader riconosciuto nella crescita e nella trasformazione e ha alle spalle vent’anni di esperienza nella creazione di programmi brand e marketing di grande impatto. Più recentemente, Fleming ha contribuito a guidare l’espansione di Salesforce in qualità di executive vice president of global marketing.

In ServiceNow, Fleming guiderà la visione e l’esecuzione marketing nel percorso dell’azienda per diventare la Defining Enterprise Software Company del 21° secolo, con un’attenzione particolare a un coinvolgimento dei clienti senza precedenti, alla crescita esponenziale e alla leadership di mercato.

Ulteriori informazioni su ServiceNow Knowledge 2024 sono disponibili sul sito dell’evento.