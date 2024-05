Dell AI Factory sostiene l’innovazione AI-driven delle aziende

A Dell Technologies World 2024 è protagonista Dell AI Factory, che offre ai clienti l’accesso a un ampio portfolio AI – dai dispositivi al data center fino al cloud – e a un ecosistema aperto di partner tecnologici per poter creare applicazioni AI su misura delle proprie necessità specifiche, attraverso un modello di acquisto tradizionale o un abbonamento a Dell APEX.

“L’intelligenza artificiale sta trasformando le aziende a ritmi mai sperimentati fino ad oggi. I data center devono essere progettati fin dalle basi per poter gestire la velocità e la scala che l’AI richiede, mentre i nuovi AI PC stanno trasformando la produttività e la collaborazione”, ha dichiarato Jeff Clarke, Vice Chairman e Chief Operating Officer di Dell Technologies.

“Ciò che occorre sono una nuova infrastruttura IT e nuovi dispositivi appositamente realizzati per andare incontro alle specifiche esigenze dell’AI. Dell AI Factory aiuta i clienti ad accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale attraverso il portfolio di soluzioni più ampio al mondo, affiancato da un ecosistema di partner AI che offrono approcci su misura e un elevato livello di controllo sui deployment AI effettuati in qualunque ambiente on-premises, edge e cloud”.

Dell AI Factory, l’infrastruttura per qualsiasi obiettivo AI

La base di Dell AI Factory è composta dal portfolio end-to-end Dell per l’intelligenza artificiale che include dispositivi client, server, storage, data protection e networking. Un portfolio che Dell Technologies continua ad ampliare con nuove proposte appositamente realizzate per soddisfare le crescenti esigenze dell’AI.

Miglioramenti per gestire e proteggere i dati che alimentano le innovazioni AI

Dell PowerScale F910, soluzione all-flash per file storage che risponde alle esigenze dei workload AI velocizzando il tempo necessario per ottenere insight AI con un aumento fino al 127% nelle prestazioni e con superiori livelli di densità.

soluzione all-flash per file storage che risponde alle esigenze dei workload AI velocizzando il tempo necessario per ottenere insight AI con un aumento fino al 127% nelle prestazioni e con superiori livelli di densità. PowerScale: Project Lightning, nuova architettura software parallela per file system ad alte prestazioni che verrà integrata all’interno di PowerScale per accelerare i tempi di addestramento dei workflow AI complessi su vasta scala.

nuova architettura software parallela per file system ad alte prestazioni che verrà integrata all’interno di PowerScale per accelerare i tempi di addestramento dei AI complessi su vasta scala. Dell Solution per AI Data Protection aiuta i clienti a proteggere applicazioni e dati AI critici con software, appliance e reference design per razionalizzare i deployment.

Un portfolio esteso per il networking permette l’accelerazione delle prestazioni AI

Dell PowerSwitch Z9864F-ON , basato sul chipset Broadcom Tomahawk 5 , raddoppia le performance di rete delle applicazioni AI attraverso un’architettura di rete moderna contraddistinta da alto throughput, bassa latenza e facilità di scalabilità per rispondere ai requisiti degli ambienti di rete più esigenti.

, basato sul chipset , raddoppia le performance di rete delle applicazioni AI attraverso un’architettura di rete moderna contraddistinta da alto throughput, bassa latenza e facilità di scalabilità per rispondere ai requisiti degli ambienti di rete più esigenti. Dell PowerEdge XE9680 supporta gli adattatori Broadcom 400G PCIe Gen 5.0 Ethernet. La combinazione di hardware PowerEdge, PowerSwitch Z9864F-ON e gli adattatori 400G PCIe Gen 5.0 Ethernet permette di ottenere livelli superiori di prestazioni, scalabilità ed efficienza attraverso robusti fabric di rete Ethernet.

supporta gli adattatori Broadcom 400G PCIe Gen 5.0 Ethernet. La combinazione di hardware PowerEdge, PowerSwitch Z9864F-ON e gli adattatori 400G PCIe Gen 5.0 Ethernet permette di ottenere livelli superiori di prestazioni, scalabilità ed efficienza attraverso robusti di rete Ethernet. Le innovazioni a Enterprise SONiC Distribution migliorano le prestazioni dell’AI mentre il software SmartFabric Manager per SONiC semplifica il deployment, l’orchestrazione e la gestione del ciclo di vita mediante un’unica visualizzazione coerente dei fabric SONiC.

L’ecosistema di partner per un time-to-value AI più rapido

Le collaborazioni fra Dell e i suoi principali partner si traducono in soluzioni strettamente integrate che semplificano l’adozione iniziale dell’AI.

Dell Technologies è il primo fornitore di infrastrutture a collaborare con Hugging Face per offrire un deployment on-premise ottimizzato per modelli di Gen AI. Dell Enterprise Hub on Hugging Face permette alle aziende di addestrare e implementare in modo facile e sicuro LLM (Large Language Model) aperti e customizzati su infrastrutture Dell on-premises. Questa esperienza, che accelera il time-to-value dei clienti che creano le loro applicazioni AI specifiche per use case come chatbot e supporto ai clienti, è direttamente accessibile all’interno della piattaforma aperta Hugging Face dedicata alla realizzazione di soluzioni AI.

è il primo fornitore di infrastrutture a collaborare con per offrire un deployment on-premise ottimizzato per modelli di Gen AI. permette alle aziende di addestrare e implementare in modo facile e sicuro LLM (Large Language Model) aperti e customizzati su infrastrutture Dell on-premises. Questa esperienza, che accelera il time-to-value dei clienti che creano le loro applicazioni AI specifiche per use case come chatbot e supporto ai clienti, è direttamente accessibile all’interno della piattaforma aperta Hugging Face dedicata alla realizzazione di soluzioni AI. Dell Technologies prosegue nella propria collaborazione con Meta per semplificare il deployment dei modelli Meta Llama 3 on-premises su infrastrutture Dell attraverso risultati di test, dati prestazionali e modelli di deployment.

prosegue nella propria collaborazione con per semplificare il deployment dei modelli Meta Llama 3 on-premises su infrastrutture Dell attraverso risultati di test, dati prestazionali e modelli di deployment. Dell Solution per Microsoft Azure AI Services velocizza il deployment di servizi AI come quelli di trascrizione e traduzione messi a punto su Dell APEX Cloud Platform per Microsoft Azure.

Un percorso AI più semplice grazie a un portfolio di servizi sempre più ampio

Dell sta ampliando il proprio portfolio AI Professional Services per promuovere risultati di business ancora più efficaci nelle iniziative AI.

Le soluzioni Implementation Services per Microsoft Copilot aiutano le aziende a trasformare il modo di lavorare attraverso la guida di esperti nell’adozione di esperienze Microsoft Copilot negli ambiti GitHub, sicurezza, Windows e vendite.

aiutano le aziende a trasformare il modo di lavorare attraverso la guida di esperti nell’adozione di esperienze Microsoft Copilot negli ambiti GitHub, sicurezza, Windows e vendite. Accelerator Services per Dell Enterprise Hub on Hugging Face riducono il time-to-value della prototipazione rapida dell’AI utilizzando Dell Portal su Hugging Face mediante consigli strategici sull’impiego del tool , sulla scelta dei modelli e sull’allineamento delle use case.

Dell AI Factory con NVIDIA mette il turbo all’adozione dell’AI

Dell Technologies ha ampliato Dell AI Factory con NVIDIA con ulteriori novità nelle aree server, edge, workstation, soluzioni e servizi. Dell AI Factory con NVIDIA, annunciata lo scorso marzo, velocizza l’adozione dell’AI integrando le capacità Dell e NVIDIA o proponendo soluzioni full-stack pre-convalidate.

“I workload AI creano enormi quantità di traffico che richiedono livelli di prestazioni eccezionali attraverso cloud e data center”, ha commentato Charlie Kawwas, Ph.D, presidente del semiconductor solutions group di Broadcom. “Siamo orgogliosi di collaborare con Dell per innovazioni in ambito networking in grado di abilitare livelli di prestazioni più elevati dalle infrastrutture Dell. L’impegno di Broadcom di abilitare infrastrutture AI con soluzioni di networking aperte, scalabili ed efficienti dal punto visto energetico guiderà la nostra collaborazione”.

“Dell Enterprise Hub su Hugging Face è il risultato di una profonda collaborazione fra Hugging Face e Dell Technologies per semplificare l’intelligenza artificiale open source per le aziende utilizzando infrastrutture on-premises”, ha aggiunto Jeff Boudier, head of Product and Growth di Hugging Face. “Questa nuova esperienza aiuterà le aziende a creare le proprie AI combinando il meglio dell’AI open source con le prestazioni, l’affidabilità e la sicurezza delle infrastrutture Dell”.

“Quando le aziende esplorano le possibilità di ottenere benefici dall’AI comprendono che non esiste un unico approccio valido per chiunque”, ha concluso Mike Leone, principal analyst di Enterprise Strategy Group. “Dell AI Factory combina insieme in modo differenziato l’infrastruttura, i servizi e l’ecosistema di partner Dell per aiutare i clienti ad adottare rapidamente e facilmente l’intelligenza artificiale secondo differenti esigenze”.

Disponibilità