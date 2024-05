Kyndryl e NVIDIA collaborano per accelerare l’integrazione dell’AI

Kyndryl ha annunciato oggi una collaborazione con NVIDIA per accelerare lo sviluppo, l’implementazione e l’utilizzo di analisi e soluzioni di business basate sull’intelligenza artificiale.

Kyndryl Bridge, la piattaforma aperta alimentata da Intelligenza Artificiale di Kyndryl, supporterà il processo end-to-end di sviluppo e implementazione dell’AI in ambienti aziendali per i clienti che utilizzano full-stack il software e computing accelerato di NVIDIA. Kyndryl inoltre sfrutterà le competenze di Kyndryl Consult per accelerare la capacità dei clienti di testare, verificare e implementare soluzioni di IA generativa, facilitare il rapido rilascio delle applicazioni e migliorare l’esperienza operativa.

Questa collaborazione offrirà una sintesi di tecnologie e servizi fondamentali per i clienti che desiderano scalare rapidamente le soluzioni di IA generativa per rimanere competitivi nei propri settori. Combinando l’esperienza di Kyndryl con le tecnologie NVIDIA, i clienti potranno attingere a un patrimonio di conoscenze cruciale per la loro continua innovazione e capacità di scalare.

Per accelerare ulteriormente l’adozione e l’implementazione delle soluzioni di IA generativa da parte dei clienti nelle loro operazioni IT mission-critical, Kyndryl sfrutterà la piattaforma NVIDIA NeMo e i microservizi di inferenza NVIDIA NIM per affrontare casi d’uso comuni e specifici del settore, come il supporto clienti, l’automazione delle operazioni IT, la prevenzione di frodi e perdite e l’analisi in tempo reale.

In questo contesto, Kyndryl sta aggiungendo capacità di intelligenza artificiale generativa alla sua piattaforma Kyndryl Bridge e ai suoi servizi AIOps, sfruttando NVIDIA NIM per semplificare e velocizzare le sue implementazioni per la gestione di reti e applicazioni. L’integrazione di NVIDIA NIM in Kyndryl Bridge consentirà di ottimizzare AIOps sulle GPU NVIDIA Tensor Core per elaborare rapidamente la previsione e l’analisi dei problemi, offrendo al contempo analisi complete che ridurranno in modo significativo i problemi delle reti e delle infrastrutture IT. L’incorporazione della retrieval-augmented generation (RAG) con i microservizi NVIDIA NeMo Retriever permette di personalizzare la soluzione per gli ambienti aziendali. Questo sviluppo fornirà una visione e un approccio olistico ai servizi IT gestiti.

“Siamo entusiasti di collaborare con NVIDIA per fornire gli elementi costitutivi e il know-how di cui i clienti hanno bisogno per sfruttare appieno il potenziale dell’IA generativa in tutte le loro aziende”, ha dichiarato Hidayatullah Shaikh, Vice President, Software Engineering, Kyndryl Bridge. “Combinando il software di IA generativa di NVIDIA con le capacità di Kyndryl, offriamo la soluzione ideale per aiutare i clienti ad affrontare e risolvere i principali punti critici nel processo di integrazione dell’IA nelle strutture IT ibride”.

“Poiché l’IA generativa è in grado di scalare la produttività e gli insight delle aziende di tutti i settori, molte organizzazioni sono alla ricerca di esperti che le aiutino a integrare rapidamente le applicazioni di IA nelle loro operazioni”, ha dichiarato John Fanelli, vicepresidente di Enterprise Software di NVIDIA. “Le soluzioni e l’esperienza di Kyndryl nell’integrazione dell’AI NVIDIA full-stack possono aiutare i clienti a stabilire e scalare rapidamente le loro strategie di AI”.

Kyndryl offre servizi completi dal catalogo Kyndryl Bridge, fornendo la piattaforma NVIDIA AI in tutti i settori, tra cui servizi finanziari, retail, telecomunicazioni e sanità. Kyndryl Consult supporterà le implementazioni dei clienti in esecuzione sull’infrastruttura di elaborazione accelerata di NVIDIA, in implementazioni on-premise o in un ambiente cloud privato, ibrido o multicloud.

I vantaggi dell’integrazione di Kyndryl Bridge con NVIDIA AI