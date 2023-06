ServiceNow presenta la sua nuova soluzione di intelligenza artificiale generativa

ServiceNow presenta Now Assist for Virtual Agent, l’ultima soluzione di intelligenza artificiale generativa, progettata appositamente per creare esperienze di conversazioni più reali nell’ottica di un self service più intelligente.

Now Assist per Virtual Agent si basa sulla strategia di ServiceNow di incorporare l’IA generativa nella Now Platform, in modo che le aziende possano facilmente sfruttare l’intelligence su larga scala e semplificare e ottimizzare i workflow digitali.

“ServiceNow sta guidando l’era dell’intelligence. Anni di investimenti nell’intelligenza artificiale ci hanno messo al centro di un movimento che non si può più negare”. Ha affermato Bill McDermott, Presidente e CEO di ServiceNow. “Stiamo integrando l’intelligenza artificiale generativa nella nostra piattaforma, per permettere ai clienti di massimizzare il loro ROI, che oggi potrebbe avere un nuovo significato di ‘ritorno sull’intelligenza’. Si tratta di una co-innovazione ad alta affidabilità, mentre troviamo l’equilibrio tra la velocità della macchina e il giudizio umano. Grazie anche alle nostre partnership strategiche con NVIDIA e Microsoft, stiamo progettando workflow più intelligenti e completamente automatizzati, Oggi aiutiamo le organizzazioni a creare modelli di business completamente nuovi su ServiceNow, che è ormai la piattaforma intelligente per la trasformazione digitale end-to-end”.

Now Assist for Virtual Agent utilizza l’intelligenza artificiale generativa per fornire risposte più dirette, pertinenti e conversazionali alle domande e per collegare gli scambi ai workflow digitali attraverso la Now Platform. Ad esempio, se un utente pone una domanda a Now Assist for Virtual Agent, la soluzione utilizzerà l’intelligenza artificiale generativa per fornire una risposta diretta all’interno della conversazione che aiuti l’utente a ottenere immediatamente le informazioni di cui ha bisogno, come parti di codice per i team di prodotto e gli ingegneri, immagini o video di prodotti, collegamenti a documenti o riepiloghi di articoli pertinenti della Knowledge Base. ServiceNow funziona in tutti i dipartimenti e i sistemi, Now Assist for Virtual Agent dialoga accuratamente anche se l’utente non sa a chi chiedere o da dove iniziare, e questo aiuta ad aumentare la produttività, crea percentuali di auto-risoluzione più elevate e velocizza la risoluzione dei problemi.

“Now Assist for Virtual Agent è un potente complemento organico alle capacità di intelligenza artificiale generativa che ServiceNow ha già iniziato a implementare”. Ha affermato CJ Desai, president e chief operating officer di ServiceNow. “Incorporando l’IA generativa nella Now Platform, consentiamo ai nostri clienti di migliorare radicalmente la produttività e realizzare il vero potenziale dell’IA di livello aziendale”.

Servicenow Now Assist for Virtual Agent: le principali possibilità offerte

Configurare facilmente con Virtual Agent Designer esperienze di conversazione intelligenti, alimentate dall’IA generativa di Virtual Agent, in un ambiente drag-and-drop e low-code

Integrare l’accesso diretto a LLM (large language models) generici, come Microsoft Azure OpenAI Service LLM o OpenAI API , e consentire agli utenti finali di integrare in modo sicuro le risposte generali secondo necessità, senza dover consultare ulteriori articoli della knowledge base per trovare le informazioni giuste

Ricevere risposte dirette alle domande che gli utenti pongono nelle conversazioni in tempo reale, utilizzando informazioni formattate che si adattano al meglio alla risposta (ad es. testo, collegamenti, immagini, video, parti pertinenti di articoli della knowledge base)

Ottenere un’esperienza self-service più personalizzata, pertinente e contestuale da Virtual Agent

Now Assist for Virtual Agent è alimentato da ServiceNow Generative AI Controller, annunciato di recente, che funge da base per tutte le funzionalità di intelligenza artificiale generativa della Now Platform. Controller consente alle organizzazioni di connettere facilmente le istanze di ServiceNow sia a Microsoft Azure OpenAI Service LLM sia all’API OpenAI e abilita azioni integrate per un’automazione dei workflow più rapida e intelligente. Now Assist per Virtual Agent sfrutta anche Now Assist for Search, che si trova in cima al Controller e lavora con Now Assist for Virtual Agent per fornire esperienze di IA generative connesse attraverso la Now Platform. Now Assist for Search estrae le informazioni dall’ambiente dell’azienda, che può fare affidamento su robusti livelli di sicurezza all’interno della Now Platform, in modo che i risultati possano essere più accurati e con meno errori.

Scalare l’intelligenza artificiale generativa nella Now Platform

ServiceNow investe da anni nell’intelligenza artificiale, incorporandola nella Now Platform per semplificare e ottimizzare i workflow digitali immediatamente. Altre innovazioni riguardo l’intelligenza artificiale generativa, recentemente annunciate da ServiceNow, includono una partnership con NVIDIA per lo sviluppo di LLM personalizzati per l’automazione dei workflow e funzionalità aggiuntive che applicano l’IA generativa a casi d’uso di reparti IT, team di assistenza clienti, dipendenti e sviluppatori. Inoltre, attraverso la partnership con Hugging Face, ServiceNow ha annunciato StarCoder LLM, uno strumento open-access, open-science e open-governance che possiede 15 miliardi di parametri e per conto della comunità BigCode vuole rendere l’IA generativa più trasparente e accessibile.

Disponibilità

Now Assist for Virtual Agent e Now Assist for Search sono ora disponibili per un gruppo limitato di clienti e dovrebbero essere generalmente disponibili nella release della Now Platform Vancouver, in arrivo a settembre 2023.