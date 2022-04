ServiceNow: il 2022 è l’anno dell’innovazione continua

Le aziende che speravano in un anno tranquillo dopo il 2020 sono state senza dubbio sorprese da come le trasformazioni siano avvenute ancora più velocemente nel 2021, ha messo in evidenza ServiceNow.

Le organizzazioni di ogni forma e dimensione sono state costrette a intensificare i percorsi di innovazione digitale, occupandosi di tutto, dalla sostenibilità data-driven alle soluzioni di lavoro da remoto cloud-first, per riuscire ad affrontare circostanze in costante cambiamento.

E questa tendenza non mostra segni di rallentamento.

Un concetto è chiaro, per ServiceNow: la trasformazione continua era, e rimane, la chiave per stare al passo con i tempi.

Per saperne di più su quali trasformazioni possiamo aspettarci prossimamente, Nerys Mutlow, Evangelist e Chief Innovation Officer di ServiceNow, ne ha parlato anche con Ollie O’Donoghue, analista senior di Teknowlogy, in un recente podcast.

Nerys Mutlow ha condiviso ciò che è emerso dal confronto.

Un passaggio a modelli operativi adattivi

Ogni organizzazione di successo deve essere in grado di adattarsi a cambiamenti costanti e imprevedibili. La pandemia di Covid-19 ci ha indicato come le aziende debbano essere in grado di innovare in modo rapido ed efficace.

Il cambiamento provocato dalla pandemia è stato difficile ma di breve durata. Le organizzazioni dovrebbero invece puntare su un cambiamento permanente nelle loro attività, creando un modello operativo adattivo, basato su un’architettura modulare che sia sufficientemente resiliente in modo da reagire rapidamente agli eventi avversi.

Questo è possibile implementando un’architettura composita, con funzionalità business in pacchetti e basate su un data fabric flessibile. Attraverso un design modulare, è possibile ricomporre quando necessario ed essere flessibili di fronte alle interruzioni.

Quest’anno ServiceNow si aspetta che molte aziende puntino su questo modello operativo, cercando soluzioni aziendali che garantiscano la flessibilità per trasformare le operazioni in un attimo.

Il potenziale trasformativo del 5G

Il 5G è stato lento a decollare, ma enormi implementazioni e un’accelerazione nel 2021 hanno portato molti a credere che il 2022 potrebbe essere finalmente l’anno in cui il 5G diventerà mainstream.

La tecnologia promette velocità più elevate, connettività senza interruzioni e bassa latenza, ma questi vantaggi non sono l’unica prospettiva entusiasmante del 5G.

È prevedibile che il 5G sarà il catalizzatore di molte iniziative di trasformazione digitale, alimentando tutta una serie di tecnologie come l’intelligenza artificiale, l’edge computing e le implementazioni Internet of Things (IoT).

Solo il tempo dirà se il 5G si diffonderà abbastanza da dare vita al futuro della tecnologia, ma le organizzazioni – secondo ServiceNow – dovrebbero iniziare a prepararsi per affrontare l’impatto trasformativo che potrebbe avere sulle attività.

Le attività di Environmental Social Governance (ESG) diventano una priorità

Le organizzazioni stanno fortunatamente investendo nella sostenibilità e nel business responsabile, per questo nei prossimi mesi continuerà l’attenzione nei confronti delle attività ESG che porterà probabilmente a maggiori operazioni in aree come il clima, la diversity e l’ambiente.

Il motivo di questa tendenza è semplice: le politiche ESG sono diventate un chiaro criterio di distinzione sia per i consumatori che per i clienti e influenzano il modo in cui le persone lavorano, acquistano o investono. Gli standard ESG stanno diventando più elevati e le aziende non possono permettersi di restare ferme.

La risposta – sottolinea ServiceNow – è mettere le attività ESG al centro di tutte le operazioni di trasformazione. Diverse aziende lo hanno già fatto.

Amazon, ad esempio, ha recentemente annunciato che diventerà carbon neutral entro il 2040, un’ambizione condivisa da molti nel settore tecnologico.

ServiceNow, invece, crea gli strumenti e le piattaforme per trasformare queste ambizioni in realtà. La soluzione ESG integrata dell’azienda, ad esempio, è progettata per aiutare le organizzazioni a pianificare, gestire e governare i programmi e le iniziative ESG.

Allineare persone e processi intorno ai flussi di valore dei clienti

La digitalizzazione ha cambiato radicalmente i rapporti delle persone con le aziende. Le tradizionali interazioni di un mercato di massa sono sostituite da interazioni più personali. Per questo sempre più organizzazioni si orientano sulla base dell’esperienza del cliente.

In pratica, questo significa allinearsi al percorso cliente e assicurarsi che tutti i processi siano focalizzati sulla fornitura di esperienze clienti eccezionali. Sembrerebbe ovvio, ma un’azienda che si basa troppo su silos isolati si allineerà più difficilmente con le attività del cliente.

Per raggiungere questo obiettivo, ServiceNow si aspetta che le aziende guardino alla tecnologia dei workflow per gestire in modo olistico applicazioni, soluzioni e servizi durante l’intero ciclo di vita.

L’obiettivo di questa tecnologia è unificare gli spazi di lavoro e i processi per creare un’unica fonte di verità. Il valore delle interazioni personalizzate è immenso, adottare una tecnologia che aiuta ad allineare i processi e gli obiettivi con il cliente è fondamentale, sottolinea ServiceNow.

Guardando al futuro

Con l’aumentare del ritmo del cambiamento, i prossimi anni saranno senza dubbio ricchi di incertezze e interruzioni, rendendo la trasformazione continua non solo la chiave per la crescita del business, ma anche per la sopravvivenza, sostiene ServiceNow.

Per questo motivo, le organizzazioni che privilegiano l’agilità e utilizzano la tecnologia per costruire un modello operativo resiliente saranno perfettamente posizionate per affrontare le prossime sfide.

