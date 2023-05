ServiceNow e Nvidia annunciano una partnership per creare un’intelligenza artificiale generativa

ServiceNow e Nvidia hanno annunciato oggi una partnership per lo sviluppo di capacità di intelligenza artificiale generativa di livello aziendale in grado di trasformare i processi aziendali con un’automazione del workflow più rapida e intelligente.

Utilizzando il software, i servizi e l’infrastruttura accelerata di Nvidia, ServiceNow sta sviluppando modelli linguistici personalizzati di grandi dimensioni addestrati su dati specifici per la sua ServiceNow Platform, la piattaforma intelligente per la trasformazione digitale end-to-end.

Questo espanderà la già ampia funzionalità di AI di ServiceNow con nuovi usi dell’AI generativa in tutta l’azienda – compresi i reparti IT, i team di assistenza clienti, i dipendenti e gli sviluppatori – per rafforzare l’automazione del flusso di lavoro e aumentare rapidamente la produttività.

ServiceNow sta anche aiutando Nvidia a ottimizzare le proprie operazioni IT con questi strumenti di IA generativa, utilizzando i dati di Nvidia per personalizzare i modelli di fondazione Nvidia NeMo in esecuzione su un’infrastruttura cloud ibrida composta da Nvidia DGX Cloud e dai supercomputer Nvidia DGX SuperPOD AI in sede.

“L’IT è il sistema nervoso di ogni azienda moderna in ogni settore”, ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di Nvidia. “La nostra collaborazione per la creazione di IA generativa super specializzata per le aziende aumenterà la capacità e la produttività dei professionisti IT di tutto il mondo che utilizzano la piattaforma ServiceNow.”

“Con la continua accelerazione dell’adozione dell’IA generativa, le organizzazioni si rivolgono a vendor affidabili con capacità di IA sicure e testate in battaglia per aumentare la produttività, ottenere un vantaggio competitivo e mantenere al sicuro i dati e l’IP”, ha dichiarato CJ Desai, presidente e chief operating officer di ServiceNow. “Insieme, Nvidia e ServiceNow contribuiranno a promuovere nuovi livelli di automazione per aumentare la produttività e massimizzare l’impatto sul business”.

Sfruttare l’intelligenza artificiale generativa per rimodellare il business digitale

ServiceNow e Nvidia stanno esplorando una serie di casi d’uso dell’intelligenza artificiale generativa per semplificare e migliorare la produttività in tutta l’azienda, offrendo un’elevata precisione e un valore superiore nell’IT.

Ciò include lo sviluppo di agenti e assistenti virtuali intelligenti per aiutare a risolvere rapidamente un’ampia gamma di domande e richieste di supporto degli utenti con chatbot AI appositamente costruiti che utilizzano modelli linguistici di grandi dimensioni e si concentrano su attività IT definite.

Per semplificare l’esperienza dell’utente, le aziende possono personalizzare i chatbot con dati proprietari per creare una risorsa centrale di IA generativa che rimane in tema mentre risolve molte richieste diverse.

Questi casi d’uso dell’intelligenza artificiale generativa sono applicabili anche agli agenti del servizio clienti, consentendo di stabilire le priorità dei casi con maggiore precisione, risparmiando tempo e migliorando i risultati. I team del servizio clienti possono utilizzare l’intelligenza artificiale generativa per la risoluzione automatica dei problemi, la generazione di articoli della knowledge base basati sui riepiloghi dei casi dei clienti e il riepilogo delle chat per velocizzare la consegna, la risoluzione e la conclusione.

Inoltre, l’intelligenza artificiale generativa può migliorare l’esperienza dei dipendenti aiutandoli a identificare le opportunità di crescita. Ad esempio, fornendo raccomandazioni personalizzate per l’apprendimento e lo sviluppo, come corsi e mentori, sulla base di query in linguaggio naturale e delle informazioni contenute nel profilo di un dipendente.

Il software e l’infrastruttura Nvidia Generative AI full-stack favoriscono uno sviluppo rapido

Per la ricerca e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale generativa, ServiceNow utilizza i servizi cloud Nvidia AI Foundations e la piattaforma software Nvidia AI Enterprise, che include il framework Nvidia NeMo.

NeMo include strumenti per la messa a punto immediata, la messa a punto in supervisione e il recupero della conoscenza per aiutare gli sviluppatori a costruire, personalizzare e distribuire modelli linguistici per i casi d’uso aziendali. È incluso anche il software NeMo Guardrails, che consente agli sviluppatori di aggiungere facilmente funzionalità di attualità, sicurezza e protezione per i chatbot AI.