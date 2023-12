ServiceNow acquisisce la società di task mining UltimateSuite

L’acquisizione di UltimateSuite rafforza le soluzioni di process mining di ServiceNow, potenziando l’automazione e le capacità per aiutare i clienti a scoprire i colli di bottiglia e a migliorare l’efficienza operativa.

ServiceNow ha annunciato di aver siglato un accordo per l’acquisizione della società di task mining UltimateSuite, al fine di migliorare l’estrazione dei processi e l’automazione intelligente in tutta la piattaforma Now. Grazie a questa acquisizione, ServiceNow continua a rafforzare le proprie capacità di automazione e intelligenza artificiale per aiutare i clienti a identificare i colli di bottiglia dei processi e a ottenere una maggiore efficienza operativa.

Secondo uno studio di Gartner, il fatturato globale del software di process mining è cresciuto del 46% nel 2021 e si prevede che crescerà fino a 2,3 miliardi di dollari entro il 2025, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 33% dal 2020 al 2025. Questa crescita sottolinea l’importanza del process mining per tradurre le intuizioni in azioni. Come funzionalità principale della Now Platform, il process mining aiuta i clienti a comprendere meglio il flusso di lavoro tra persone, attività e sistemi, agendo come una radiografia dell’azienda per identificare e automatizzare i colli di bottiglia operativi.

Questa acquisizione è l’ultimo passo verso il potenziamento delle potenti capacità di automazione intelligente di ServiceNow. La tecnologia di task mining di UltimateSuite fornisce informazioni utili per ottimizzare il lavoro ripetitivo e identificare le opportunità di automazione, un elemento fondamentale del process mining. Grazie all’analisi predittiva e ai prompt attivabili, UltimateSuite fornisce un’intelligence operativa che consente ai clienti di accelerare la trasformazione digitale del business e di migliorare l’esperienza dei dipendenti.

“Now Platform è la piattaforma per il business digitale e noi lavoriamo costantemente per aiutare i clienti a eliminare le congetture e a creare processi più intuitivi nel flusso di lavoro quotidiano” , ha dichiarato Eric Schroeder, vicepresidente della gestione dei prodotti NowX di ServiceNow. “Il Task Mining è la chiave per rivelare un’immagine più accurata del modo in cui le persone lavorano. Con UltimateSuite, stiamo ampliando la capacità di ServiceNow di aiutare i clienti ad automatizzare facilmente i flussi di lavoro e ad aumentare la produttività”.

“Crediamo che l’automazione, realizzata con la potenza della nostra tecnologia di task mining, possa aiutare i dipendenti e le aziende a espandere il potenziale della loro creatività e produttività”, ha dichiarato Robert Samanek, CEO e fondatore di UltimateSuite. “Siamo orgogliosi di entrare a far parte di ServiceNow e di integrare UltimateSuite nella piattaforma Now per ottenere informazioni utili a identificare le opportunità di trasformazione del modo in cui le persone lavorano”.

UltimateSuite è stata fondata nel 2020 da Robert Samanek e ha sede a Praga, nella Repubblica Ceca. L’azienda è stata riconosciuta dalle principali società di analisi, ha ricevuto il riconoscimento del settore dallo Start-Up Accelerator di Accenture ed è stata nominata al Microsoft Founders Hub per aver dimostrato il potenziale innovativo della sua tecnologia.

UltimateSuite segue le acquisizioni di G2K e Element AI, nell’ambito dell’impegno costante di ServiceNow nel portare ai clienti soluzioni di automazione e di intelligenza artificiale di grande impatto. ServiceNow prevede di chiudere l’acquisizione di UltimateSuite nel primo trimestre del 2020. I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.