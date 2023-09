Serif aggiorna la suite Affinity per la creatività su Mac, Windows e iPad

Serif ha rilasciato l’ultimo aggiornamento gratuito della sua suite creativa Affinity per l’editing fotografico, la progettazione grafica e l’impaginazione per Mac, Windows e iPad, che include i software Affinity Photo 2, Affinity Designer 2 e Affinity Publisher 2.

Il rilascio della versione 2.2 – sottolinea l’azienda – rappresenta il secondo importante update gratuito dal lancio di Affinity V2 lo scorso novembre. Inoltre, questo rilascio arriva mentre Serif sta pianificando un altro importante aggiornamento per l’anniversario del suo lancio, che vedrà il portafoglio di prodotti fare un ulteriore e ambizioso passo avanti, sottolinea l’azienda.

Il CEO Ashley Hewson ha dichiarato: “Ancora una volta rilasciamo un aggiornamento gratuito che apporta nuove funzioni e miglioramenti ad alcuni degli strumenti più popolari di Affinity, ottimizzando ulteriormente i flussi di lavoro per i nostri utenti in continuo aumento.

Siamo anche impegnati a lavorare su alcuni aspetti davvero entusiasmanti, che non solo pensiamo forniranno delle funzionalità molto richieste dagli utenti, ma delineeranno anche il futuro di Affinity e ci consentiranno di confermarci leader nel settore dei software creativi.

È un momento fantastico per essere un utente di Affinity. Inoltre, per i nuovi clienti che stanno pensando di adottare i nostri prodotti, è disponibile la nostra impareggiabile versione di prova gratuita di 30 giorni, che offre la possibilità di familiarizzarsi con il software e di metterlo alla prova”.

Anche quest’ultimo aggiornamento è stato rilasciato per tutti e tre i prodotti Affinity su tutte e tre le piattaforme, quindi le funzioni aggiornate sono disponibili immediatamente sul Mac, sul pc e su iPad. Tra le nuove interessanti funzionalità della versione 2.2, disponibile ora per l’acquisto, o per il download gratuito per gli utenti esistenti, ci sono: i riferimenti incrociati, le variabili di testo personalizzate, i tasti di scelta rapida con pressione prolungata per gli strumenti, le modalità di visualizzazione Nascondi effetti e Scala di grigi, il supporto di OCIO v2, le opzioni di inserimento dati e molto altro ancora.

Per quanto riguarda il pricing, per i nuovi clienti le versioni per Mac o pc Windows individuali sono disponibili con un pagamento unico di 74,99 euro ciascuna, mentre il prezzo delle app per iPad è di 19,99 euro ciascuna.

La Licenza Universale Affinity offre tutti e tre i prodotti su tutte e tre le piattaforme a 179,99 euro, con uno sconto del 25% sulla Licenza Universale per gli utenti che desiderano fare l’upgrade da Affinity V1. Per tutti i prodotti è disponibile una versione di prova gratuita di 30 giorni sul sito dello sviluppatore.

Affinity versione 2.2: novità per Publisher, Designer e Photo

Sono molte le novità di Affinity v2.2: ne citiamo qui alcune tra le principali e rimandiamo al sito di Serif per un elenco completo.

Con l’aggiornamento ala versione 2.2, Serif ha aggiunto ad Affinity Publisher la possibilità di definire variabili di testo custom come campi. Ciò consente di aggiungere nuovi campi e di assegnare loro il valore desiderato.

Ancora per quanto riguarda Affinity Publisher, l’applicazione per l’impaginazione ora dispone di una funzionalità che consente di inserire riferimenti incrociati da una parte all’altra di un documento.

È ora possibile applicare formati personalizzati a qualsiasi campo data, sempre in Publisher. Il pannello Trova e sostituisci ora include la possibilità di limitare l’ambito della ricerca a un documento o al set di pagine, alla storia e alla selezione correnti; ed è incluso anche un conteggio dei risultati.

In Photo e Designer, Serif ha aggiunto tasti di scelta rapida per tutti gli strumenti pennello basati sui pixel. In tutti e tre i software, nel gestore delle guide è ora disponibile un’opzione che consente di cambiarne il colore.

C’è poi un’altra novità relativa agli shortcut e riguardante tutte e tre le applicazioni: la pressione prolungata di qualsiasi tasto di scelta rapida ora consente di accedere temporaneamente allo strumento; al rilascio del tasto di scelta rapida, si torna allo strumento precedente.

In Photo 2.2, per VFX artist, artisti cinematografici e 3D artist Serif ha aggiunto il supporto per OCIO v2: quindi ora è possibile utilizzare i file di configurazione che includono le funzionalità più avanzate disponibili in OCIO v2.