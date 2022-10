Seconda edizione di iliad college, per la formazione di nuovi professionisti

È partita la seconda edizione di Iliad College, l’iniziativa di iliad che ha l’obiettivo di fornire competenze e strumenti per favorire la crescita dei professionisti di domani.

Il percorso formativo, che ha preso il via con l’evento di lancio a Roma, è totalmente gratuito e aperto a tutti, e vedrà il contributo di circa 110 partecipanti, sviluppandosi in 8 moduli nell’arco di circa 8 settimane, due in più rispetto alla prima edizione, ha illustrato l’azienda.

Complessivamente, il corso erogherà circa il 20% in più di contenuti formativi per ogni studente, arrivando a 30 ore di formazione e più di 16 ore sul campo per ogni studente presso i punti vendita iliad.

Il corpo docenti, composto da professionisti iliad, si avvarrà della collaborazione dell’azienda specializzata nello sviluppo di risorse umane Choralia.

Iliad College si svilupperà attraverso un percorso articolato su diversi temi, dall’evoluzione dello scenario nel settore delle telecomunicazioni al modello commerciale e di approccio all’utente in stile iliad, fino all’efficacia comunicativa.

Il mondo in cui operano i professionisti del retail è sempre più omnicanale, per questo all’interno di iliad College sono presenti moduli dedicati all’evoluzione delle reti mobili e allo sviluppo delle nuove tecnologie.

La prima edizione di iliad College annunciata lo scorso 20 maggio ha visto coinvolti 92 studenti (10 Store Manager interni, 40 Store Consultant e 42 Store Consultant esterni), con particolare riguardo alla parità di genere (46 uomini e 46 donne), ha affermato l’azienda.

Con le prime due edizioni, a fine 2022 iliad College avrà avuto un impatto nel suo primo anno su oltre 200 persone e avrà erogato oltre 1.400 ore di esperienze formative in totale.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito dedicato all’iniziativa.

