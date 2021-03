Scribe, l’app che registra e trascrive i meeting video

Scribe AI è una startup che ha sviluppato una soluzione per registrare e trascrivere qualsiasi meeting, trasformando in modo istantaneo le riunioni in video e testo ricercabili e condivisibili.

Dan Siroker, fondatore e CEO di Scribe AI, ha raccontato sul sito della società di aver scoperto di avere un problema di memoria e di aver appreso come problemi di questo tipo non fossero per nulla rari tra le persone. Siroker cita anche studi secondo i quali solitamente dimenticheremmo il 90% di quello che è successo solo una settimana prima.

Questo evento ha dato a lui e al suo team la spinta per sviluppare Scribe, con l’intento di supportare la memoria delle persone e di fornire un richiamo perfetto per ogni ricordo.

Il primo step per implementare questa vision è un prodotto che, per l’appunto, trasforma le riunioni in video e testo ricercabili e condivisibili. Il progetto dell’azienda è, da questo punto di partenza, di espandersi per offrire prodotti e soluzioni che aiutino a richiamare qualsiasi ricordo.

Scribe AI sottolinea anche un fattore su cui molti stanno puntando i riflettori e che viene spesso definito “affaticamento da Zoom”: le videochiamate e le riunioni virtuali richiedono più concentrazione di una conversazione di persona.

Grazie al fatto di non doversi preoccupare di prendere noiosi appunti, Scribe può aiutare a ridurre la “fatica da Zoom”. E questo è un ulteriore punto a cui il prodotto intende rimediare, oltre a quello relativo alla memoria.

Inoltre, con tutti i meeting video a cui ciascuno ha ora la necessità di partecipare, soprattutto in un periodo di smart working, avere un modo semplice per trovare, evidenziare e condividere i momenti significativi può dare un grosso aiuto nello snellire il carico di lavoro e aumentare la produttività.

E Scribe è stato progettato per cercare di risolvere questi punti in un modo davvero facile. Basta copiare e incollare il link della riunione, spiega il team di sviluppo, e Scribe si unirà al meeting e inizierà a registrare e a trascrivere ciò che viene detto da ogni persona in tempo reale.

È poi possibile selezionare un brano che ci interessa per evidenziarlo e condividerlo in modo altrettanto semplice. Scribe offre controlli per la privacy con cui ciascuno può decidere ciò che viene registrato.

Inoltre, Scribe fornisce anche informazioni utili sul meeting quali il tempo in cui ogni persona ha parlato durante la riunione. E può ricercare nelle trascrizioni anche di migliaia di riunioni per trovare un momento specifico.

Scribe è al momento disponibile per l’early access, per il cui accesso è possibile registrarsi sul sito della società. Immaginiamo che per ora la soluzioni funzioni solo con l’inglese.