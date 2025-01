Screening e automazione: come proteggere la reputazione nel settore finanziario

Lorenzo Alegnani, Area Vice President Customer Success Central and Southern Europe, Appian, spiega come proteggere la reputazione nel settore finanziario grazie a uno screening efficace e all’automazione dei processi.

Nell’attuale sistema economico, sempre più globale e interconnesso, lo screening delle sanzioni è fondamentale per le istituzioni finanziarie e le imprese per rispettare le normative e prevenire transazioni con enti sanzionati. Si tratta di un processo cruciale per il mantenimento di standard giuridici e etici. Tuttavia, questo presenta notevoli sfide quali la garanzia dell’accuratezza dei dati a fronte di elenchi di sanzioni costantemente in aggiornamento e la gestione dei i falsi positivi che causano inefficienze operative e tenere traccia dei diversi regimi sanzionatori nelle varie giurisdizioni.

L’implementazione di un efficace programma di screening delle sanzioni richiede grandi risorse, tecnologie avanzate e personale qualificato. L’imprevedibilità degli eventi geopolitici complica ulteriormente la conformità, richiedendo un monitoraggio continuo e una valutazione solida del rischio. L’utilizzo di tecnologie avanzate aiuta significativamente a migliorare l’accuratezza e l’efficienza dello screening delle sanzioni, consentendo alle aziende di rimanere conformi ed efficienti in un panorama normativo in rapida evoluzione.

Le sfide dello screening delle sanzioni

La garanzia sulla qualità e l’accuratezza dei dati rappresenta una sfida cruciale per il processo di screening. Gli elenchi di sanzioni si evolvono in quanto gli enti normativi preposti li aggiornano e li ampliano costantemente. Questo scenario mutevole costituisce un ostacolo per le aziende che intendono mantenere una base dati di screening precisi. Un’aggravante ulteriore è legata ai falsi positivi, in cui le transazioni legittime vengono erroneamente segnalate, specialmente se si considera l’enorme volume di transazioni elaborate quotidianamente da istituzioni finanziarie e imprese. Questi falsi allarmi comportano inefficienze operative, un aumento del carico di lavoro per i responsabili della conformità e potenziali ritardi nell’elaborazione delle transazioni.

In aggiunta, bisogna considerare che i regolamenti sanzionatori variano da una giurisdizione all’altra, ognuna con elenchi e normative specifiche. Questa diversità richiede un monitoraggio completo dei cambiamenti in più aree geografiche, ponendo sfide significative per le imprese che operano a livello globale. L’implementazione e il mantenimento di un programma di screening efficace richiedono risorse significative, tra cui tecnologia, personale qualificato e attività di monitoraggio continuo. Tuttavia, molte organizzazioni, soprattutto le imprese più piccole con budget limitati, faticano a destinare risorse sufficienti, con conseguenti lacune nella conformità e una maggiore esposizione ai rischi normativi.

La natura dinamica degli eventi geopolitici e dei conflitti internazionali aggiunge un ulteriore livello di complessità. L’imprevedibilità dell’introduzione di sanzioni evidenzia la necessità di un monitoraggio continuo e di solide capacità di valutazione del rischio. Orientarsi tra le minacce emergenti e comprendere le implicazioni dei provvedimenti sanzionatori è essenziale per le aziende che vogliono gestire la compliance in un panorama globale in continua evoluzione.

Affrontare la sfida con la tecnologia moderna

La tecnologia diventa elemento fondamentale per migliorare i processi di screening, offrendo un approccio flessibile per rafforzare la conformità e mitigare i rischi nel panorama globale.

Per prima cosa, il monitoraggio delle transazioni avviene in tempo reale a fronte di elenchi di sanzioni globali e watchlist, identificando rapidamente qualsiasi corrispondenza tra le transazioni dei clienti e le entità sanzionate per prevenire le attività finanziarie illecite. Grazie anche agli algoritmi di apprendimento automatico e ai sistemi di intelligenza artificiale, che imparano continuamente dai dati storici e dai modelli di transazioni sospette, si ottiene sempre maggior precisione nel tempo e si riducono al minimo i falsi positivi.

Inoltre, la tecnologia facilita l’elaborazione e l’analisi di grandi quantità di dati provenienti da fonti diverse, consentendo alle istituzioni finanziarie di individuare schemi ed anomalie impercettibili, indicativi di una potenziale evasione delle sanzioni o di attività scorrette. I sistemi automatizzati segnalano le transazioni sospette, assegnando loro un ordine di priorità in base ai livelli di rischio e consentendo ai team di compliance di indagare tempestivamente. Questi sistemi possono anche migliorare la condivisione delle informazioni e il coordinamento tra le diverse legislazioni, assicurando una comunicazione fluida tra le istituzioni finanziarie, le autorità di regolamentazione e gli organismi preposti all’applicazione della legge.

Le soluzioni di screening delle sanzioni favoriscono processi di due diligence dei clienti più affidabili, integrando diverse fonti di dati per verificare l’identità dei clienti e valutare i profili di rischio. La tecnologia blockchain aggiunge un ulteriore livello di sicurezza e trasparenza, fornendo archivi di transazioni immutabili che aumentano la tracciabilità dei movimenti e migliorano la conformità alle sanzioni.

Combinare la potenza dello screening sanzionatorio con l’automazione dei processi

La possibilità di identificare le transazioni ad alto rischio nell’ambito dell’onboarding e dello screening delle transazioni finanziarie è parte dell’equazione, ma la soluzione finale deve integrarsi con i flussi di lavoro, le operazioni e gli altri sistemi esistenti. L’integrazione del software di screening delle sanzioni e della blockchain con una piattaforma di automazione dei processi aiuta a fornire una migliore esperienza end-to-end agli operatori finali per snellire ulteriormente le indagini, migliorare l’accuratezza e ridurre al minimo il rischio normativo. Gli esperti degli istituti finanziari trarranno grande beneficio da dashboard intuitive che presentano insight e segnalazioni accanto ai processi, ai casi, alle attività e ai report.

I responsabili della compliance, gli analisti KYC e AML e gli specialisti della compliance in materia di frodi e reati finanziari avranno una visione integrata, che consentirà revisioni e indagini più rapide ed efficaci. Questo approccio ottimale garantisce risultati che sono indiscutibilmente conformi alle normative e allineati con la propensione al rischio dell’azienda.

La complessità dello screening delle sanzioni e la sua efficace implementazione nell’ambito dei processi esistenti rappresentano una sfida significativa per le aziende impegnate nella conformità normativa e nella mitigazione dei reati finanziari. Affrontare i problemi legati all’accuratezza dei dati, ridurre al minimo i falsi positivi, colmare le disparità tra giurisdizioni, superare i vincoli di risorse e anticipare le minacce emergenti sono passi fondamentali per migliorare l’efficienza delle operazioni di screening delle sanzioni. Grazie all’utilizzo di una piattaforma di automazione dei processi integrata con un software di screening delle sanzioni, le istituzioni finanziarie possono soddisfare gli standard normativi, ma anche snellire le operazioni e migliorare l’efficacia complessiva dei loro sforzi di conformità. L’adozione di un approccio proattivo nei confronti della compliance alle sanzioni è essenziale per allinearsi agli standard normativi. Sfruttando la tecnologia moderna per affrontare le sfide dello screening delle sanzioni, le aziende possono salvaguardare la loro reputazione e integrità a livello globale.