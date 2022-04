SB Italia presenta la soluzione per la sostenibilità in azienda

SB Italia ha presentato la nuova soluzione SRM – Sustainability Relationship Management progettata per fornire supporto all’implementazione della sostenibilità in azienda.

La sostenibilità – ha sottolineato SB Italia – rappresenta oggi per le aziende un’importante sfida imprenditoriale e organizzativa.

Mentre fino a pochi anni fa un approccio sostenibile era considerato una scelta solamente etica e completamente scollegata dal modello di business e dalle aspettative del mercato, oggi le cose sono decisamente cambiate.

Le imprese stanno acquisendo maggiore consapevolezza di come esista un forte legame tra le green practice e la crescita dell’azienda.

Perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile sta diventando sempre più fondamentale ed è il modello di business aziendale che si evolve e tende a diventare sostenibile.

La soluzione SRM sviluppata da SB Italia è una piattaforma di workflow management che aiuta le aziende a realizzare il piano di sostenibilità.

Monitora e “batte i tempi” a tutti gli attori aziendali coinvolti nel processo, sulla base di responsabilità, ruoli e tempistiche stabilite in fase di definizione del piano.

Inoltre, crea alert al Sustainability Manager dell’azienda, gestendo attivamente il flusso di informazioni necessario per portare avanti il piano e intervenendo, se necessario, con dei correttivi.

Il tutto anche grazie all’integrazione con i sistemi informativi aziendali esistenti.

La soluzione – ha informato SB Italia – supporta la definizione del piano strategico di sostenibilità o di un percorso di carbon neutrality, in parallelo al piano industriale, e successivamente permette di intraprendere le azioni individuate per allinearsi ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, stabiliti dall’ONU come obiettivi per il 2030.

In questo modo, le aziende si adeguano alla nuova Direttiva Europea dell’aprile 2021 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Questa coinvolge tutte le grandi imprese europee con più di 250 dipendenti, un fatturato superiore ai 50 milioni di euro e un bilancio annuo superiore ai 43 milioni, indipendentemente dal fatto di essere quotate in borsa.

Il nuovo prodotto accompagna enti e imprese nel proprio percorso di sostenibilità, supportandole sin dalla prima fase di definizione degli obiettivi e degli strumenti più adatti per raggiungerli.

L’approccio “virtuoso” alla sostenibilità aziendale prevede un primo momento di Pianificazione, in cui si definisce il piano strategico di sostenibilità, con il relativo piano operativo.

Una volta definito e approvato, si procede con la sua Esecuzione, ovvero con l’implementazione delle iniziative stabilite e con il coinvolgimento delle singole funzioni aziendali.

Queste azioni devono essere tenute sotto controllo per attuare un Monitoraggio periodico. Infine, devono essere oggetto di Rendicontazione e Comunicazione all’esterno, per divulgare e valorizzare tutte le pratiche di sostenibilità intraprese.

Offre inoltre la possibilità di integrazione dei parametri delle principali agenzie di rating e certificazione in ambito sostenibilità.

SB Italia ha sottolineato di aver progettato la sua soluzione SRM con il supporto metodologico di ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che da più di 17 anni accompagna le imprese in percorsi di sviluppo sostenibile.

