SB Italia: come gestire i clienti al meglio e aumentare le vendite

SB Italia, la Digital Innovation Company che realizza soluzioni IT all’avanguardia per le aziende che desiderano innovare, ha presentato CollaborAction CRM, la soluzione per gestire in modo semplice ed efficiente le relazioni con i clienti, dal primo contatto fino all’assistenza post vendita.

Il CRM (Customer Relationship Management) è uno strumento fondamentale per qualsiasi impresa, di ogni settore e dimensione, permettendo di gestire il patrimonio aziendale più importante, i clienti, con un nuovo approccio che li pone al centro del business. Crea processi automatizzati e raccoglie ogni genere di informazione, al fine di conoscere meglio clienti e prospect e di migliorare, in generale, l’intero processo di vendita.

Grazie alle sue funzionalità, dichiara l’azienda, CollaborAction CRM di SB Italia gestisce in un’unica piattaforma le informazioni sui clienti, la pipeline di vendita, il cross selling, l’organizzazione della attività e consente di avere sempre sotto controllo i dati sull’andamento del business.

Con il modulo “Contact Marketing”, inoltre, CollaborAction CRM supporta la creazione di campagne marketing acquisendo le liste di potenziali clienti, gestisce i contatti e gli esiti fino a creare il prospect e l’attività iniziale del processo di vendita assegnata al venditore. Analizza, infine, i dati delle attività di contatto con cruscotti dedicati.

Facile da utilizzare e da gestire, CollaborAction CRM semplifica il lavoro quotidiano, grazie a una user experience estremamente intuitiva.

Disponibile su ogni tipologia di device – dal pc allo smartphone – anche in mobilità, permette l’accesso alle informazioni sempre e ovunque ed è facilmente integrabile con l’ERP utilizzato, centralizzando tutte le informazioni in un unico strumento.

Infine è cloud based: per accedere occorre solamente un browser e non necessita di particolari infrastrutture per il suo utilizzo.

SB Italia – nel 2021 oltre 34 milioni di euro di fatturato sviluppato con 250 persone – è un system integrator a valore, caratterizzato dall’avere al suo interno le principali competenze necessarie per il disegno e la delivery dei progetti oltre a un team di sviluppo che lavora su soluzioni applicative all’avanguardia.