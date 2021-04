Sap e il team Mercedes-EQ Formula E guidano l’innovazione

Da maggio 2018 Sap è Official Business Performance Partner del team Mercedes-EQ Formula E.

In quell’anno il team annunciò il proprio ingresso nella prima serie di corse completamente elettriche al mondo, l’ABB FIA Formula E World Championship.

Mercedes-Benz e Sap sono quindi business partner da molti anni, entrambe accomunate dalla stessa filosofia: guidare l’innovazione e l’evoluzione tecnologica.

La partnership con Sap sta consentendo al team Mercedes-EQ Formula E di diventare un’organizzazione intelligente grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate, come Internet of Things, analitycs predittivi e machine learning disponibili nella Sap Business Technology Platform, e di altre soluzioni che supportano il team nel monitoraggio, analisi e comprensione delle performance di sostenibilità.

Il purpose di Sap è anche al centro delle ragioni del suo coinvolgimento nella Formula E.Temi come sostenibilità, innovazione, mobilità elettrica, educazione alle discipline STEM e infrastrutture delle città sono tutti aspetti importanti alla base di questo sport e motivo per cui SAP continua a utilizzare la Formula E come piattaforma per avviare cambiamenti positivi – in linea con il proprio impegno ad aiutare il mondo a funzionare meglio e migliorare la vita delle persone.

Questo è evidente nella serie “Beyond The Race” lanciata di recente

Sap e Mercedes, il ruolo della tecnologia

In qualità di Official Business Performance Partner, Sap supporta il team Mercedes-EQ Formula E con diverse soluzioni di back-office e progetti di innovazione esclusivi per il racing team basati sulle sue soluzioni.

Sap S/4HANA Cloud offre business intelligence in tempo reale che consente al team Mercedes-EQ Formula E di prendere decisioni informate e basate sui dati e ottenere un vantaggio competitivo rispetto alle squadre avversarie.

Come per un’organizzazione in fase di start-up, il team Mercedes-EQ Formula E stava creando un’azienda da zero, ma allo stesso tempo, doveva anche creare una squadra di corse che fosse pronta per la prima gara. Il team ha adottato un approccio “fit-to-standard”, che significava adottare processi di sistema con tempi di implementazione molto rapidi, permettendo contestualmente al team di poter anche standardizzare e definire i suoi processi attorno al sistema.

Scegliendo di partire da zero e concentrandosi sulle best practice SAP e su una metodologia adatta agli standard, il processo di implementazione di SAP S/4HANA Cloud è stato semplice, efficace e veloce, con un turnaround record di 13 settimane che ha garantito al team di essere pronto e operativo per la sua prima gara.

Utilizzando la piattaforma cloud pubblica Sap S/4HANA Cloud, il team può gestire in modo trasparente ed efficiente i dati in tutte le sue attività di business, inclusa la razionalizzazione delle efficienze mentre il team è in pista.

L’interfaccia intuitiva e di semplice utilizzo di Sap S/4HANA la rende di facile accesso a persone che non hanno esperienza con le soluzioni Sap. Questo è stato estremamente importante per il team, che ha un’ampia varietà di utenti in tutta l’organizzazione che deve accedere al sistema, come il Chief Mechanic, il Team Principal o la squadra degli ingegneri. Inoltre, utilizzando dispositivi mobili, è possibile accedere a SAP S/4HANA Cloud in modo rapido ed efficiente durante una gara. Questo consente ai meccanici di ordinare nuove parti di auto in caso di danni in pista o permette al Team Principal di approvare i flussi di lavoro durante una competizione – un aspetto vitale in uno sport dove il tempo è fondamentale, e quando la corsa successiva può essere solo dopo due settimane da quella appena conclusa.

Durante la pandemia Covid-19, la piattaforma Sap S/4HANA Cloud ha anche reso possibile al team di continuare a lavorare in tranquillità, senza alcun impatto sui processi digitali o sulle approvazioni dei flussi di lavoro. Con tutti i dipendenti che improvvisamente hanno iniziato a lavorare da casa, c’è stata un’enorme richiesta di capacità sulla rete dell’intera organizzazione, ma grazie alla soluzione di hosting di SAP S/4HANA, i processi di business del team hanno potuto continuare normalmente.

Il team si avvale inoltre di Sap Concur, affinché il personale possa gestire in modo semplice ed efficiente i costi e le spese di viaggio durante gli spostamenti. Partecipando a oltre 14 gare in quattro continenti, Sap Concur semplifica questi processi, risparmiando tempo e risorse preziose per tutta la stagione.

I report forniti da Sap relativi alla gestione dell’impatto sulla sostenibilità aiutano il team Mercedes-EQ Formula E a misurare e rendicontare i suoi progressi rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG).

Lo strumento di reporting utilizza la soluzione Sap Analytics Cloud, che combina Business Intelligence, analytics estesi e predittivi e capacità di pianificazione in un unico ambiente cloud. Inoltre, come strato analitico della Sap Business Technology Platform, supporta gli analytics avanzati di tutta l’organizzazione.

I dati acquisiti saranno armonizzati per creare un cruscotto centrale di reporting con i dati visualizzati in una forma facile e accessibile.

Fornendo al team Mercedes-EQ Formula E gli strumenti per il reporting sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), Sap li aiuterà a diventare un’impresa intelligente e sostenibile grazie anche a un approccio basato sui dati.

Come primo passo, questo si concentrerà sui team di Sustainability Travel Goals con l’obiettivo di esaminare le emissioni di carbonio. Il bilancio di sostenibilità è progettato per aiutare il team a raggiungere risultati e obiettivi di sostenibilità più ambiziosi per la Stagione 7 e le successive.

Qualtrics e l’analisi del sentiment

Con Qualtrics, una società acquisita da Sap nel 2018, Sap aiuta le aziende a capire il sentiment dei propri clienti e dipendenti e a offrire esperienze migliori e più personalizzate attraverso le soluzioni di experience management di Sap.

Durante la stagione 7, le soluzioni Qualtrics forniranno al team utili insight per offrire esperienze eccezionali legate al prodotto, al brand, ai clienti e ai dipendenti, mentre il team e la base dei tifosi continueranno a crescere.

L’EQ House è la zona dedicata all’esperienza dei tifosi della squadra nel villaggio dei fan della Formula E. La tecnologia Qualtrics realizzerà il sondaggio EQ House Treasure Hunt, una modalità gamificata per comprendere e misurare i sentimenti e le emozioni dei visitatori utilizzando semplici codici QR accessibili tramite un dispositivo mobile. I partecipanti hanno l’opportunità di saperne di più sulla visione e la missione del team e, per continuare il dialogo avviato, saranno invitati a partecipare ad altre simili iniziative post evento.

A causa della pandemia da Covid-19, la salute e la sicurezza sono più importanti che mai. Adottando un approccio che mette la sicurezza al primo posto, il team Mercedes-EQ Formula E utilizza Qualtrics per implementare un sistema Track and Trace dedicato all’interno della propria area di ospitalità VIP. Inoltre, Qualtrics supporta le iniziative relative agli ospiti attraverso le sue piattaforme di registrazione e accreditamento, garantendo la conformità al GDPR in tutti gli eventi e l’ospitalità del team.

Un altro aspetto chiave della partnership è lo sviluppo e l’implementazione di SAP Sports One, che digitalizza i dati sulle prestazioni sportive e i processi di gestione del team. In uno sport in cui vincere può essere questione di un decimo di secondo, l’ottimizzazione di ogni parte delle prestazioni della squadra, comprese quelle umane, è fondamentale. Il software Sap Sports One aiuta i club e le organizzazioni a digitalizzare la gestione delle prestazioni sportive coordinando tutti i processi amministrativi, di gestione del team e allenamento, lo sviluppo dei talenti e le procedure sanitarie e medicali.

La soluzione Sap Sports One aiuta il team a monitorare, comprendere e agire sui dati relativi alle condizioni psico-fisiche della persona provenienti da input diversi, inclusi i dati biometrici acquisiti utilizzando i dispositivi indossabili Suunto, che vengono visualizzati su una dashboard di facile lettura. Questa soluzione offre al team un modo sicuro ed efficace per ottenere una maggiore visibilità sulla salute dei piloti, inclusa l’analisi della privazione del sonno, del jet lag e dei livelli di idratazione per garantire che il team operi al massimo livello possibile.

Inoltre, il team utilizza l’app Sap Sports One Team One per garantire una comunicazione senza interruzioni tra i diversi membri, consentendo loro di rimanere in contatto in modo rapido ed efficiente sia in pista, sia in viaggio, sia a casa tra una gara e l’altra.