Sap lancia il network B2B per fare business nell’economia connessa

Alla conferenza globale Sapphire Now, Sap ha svelato la sua vision, e il primo passo verso di essa, sulla creazione del più grande network business-to-business del mondo, denominato per l’appunto Sap Business Network.

Esso riunirà Ariba Network, Sap Logistics Business Network e Sap Asset Intelligence Network: oltre 5,5 milioni di organizzazioni potranno avvantaggiarsi dall’essere membri di questa community connessa, ha affermato l’azienda.

I membri del nuovo Sap Business Network saranno in grado di accedere a un portale unificato per ottenere una visione olistica del loro ecosistema di supply chain, logistica e tracciabilità, e gestione e manutenzione delle attrezzature.

Nella vision dell’azienda, Sap Business Network è il primo passo di un percorso che punta all’obiettivo di creare nuove community di imprese che siano in grado di aiutare a migliorare i risultati di business, navigare meglio nelle mutevoli condizioni economiche e geopolitiche e accrescere i contributi alla sostenibilità.

Parallelamente, Sap ha anche annunciato una serie di innovazioni progettate per aiutare i clienti a trasformare i processi aziendali e migliorare le prestazioni, al fine di ottenere risultati migliori.

Come parte del portafoglio di business process intelligence (BPI), la soluzione Sap Process Insights permette alle organizzazioni di analizzare e migliorare i loro processi aziendali reali. EY, Deloitte e Infosys Limited sono i primi partner strategici che lavorano con il portafoglio BPI di Sap per aiutare le organizzazioni a trasformarsi.

Il servizio Verify, una nuova funzionalità delle soluzioni Sap Concur, utilizza l’intelligenza artificiale e il machine learning per identificare automaticamente potenziali problemi e anomalie nelle note spese. I modelli di intelligenza artificiale sono costruiti dall’analisi di una mole enorme di note spese e ricevute.

Verify, ha messo in evidenza Sap, può approvare le note spese che non presentano problemi, mentre segnala le anomalie da esaminare per i revisori. Questa esperienza alimentata dall’intelligenza artificiale fa sì che i revisori non perdano tempo a rivedere le note spese conformi, aiutandoli a rilevare problemi di conformità o frode.

Sap Upscale Commerce è una soluzione di online commerce no-code che permette ai retailer di medie dimensioni di creare un’esperienza di shopping omnichannel in pochi minuti.

Con l’intelligenza artificiale integrata, i retailer possono fornire offerte personalizzate basate su una visione a 360 gradi del loro cliente, arricchita dal sentiment social e dai dati di acquisto. Con un’architettura API headless, i rivenditori possono fornire ai clienti informazioni in tempo reale sul loro acquisto e sulla consegna attraverso qualsiasi canale.

Sap Upscale Commerce è inoltre integrato con S/4HANA per aiutare a garantire che le esperienze rivolte al cliente funzionino con i sistemi di back-end finanziari, logistici e di fulfilment, per offrire una customer experience priva di problemi.

La soluzione Sap Analytics Cloud offre ora funzionalità di analytics e pianificazione della forza lavoro operativa e l’integrazione con le soluzioni Sap SuccessFactors. Queste funzionalità collegano i dati operativi, finanziari e delle persone per dare alle organizzazioni una visione più completa della loro forza lavoro.

Il nuovo data marketplace per la soluzione Sap Data Warehouse Cloud permette a clienti e partner di connettersi a fornitori di dati di diversi settori e linee di business per ottenere approfondimenti e migliorare il processo decisionale.

Sap sta anche espandendo la sua offerta low-code/no-code: i servizi Sap Intelligent Robotic Process Automation possono ora catturare e automatizzare le interazioni degli utenti e integrarsi con Process Insights per identificare opportunità di automazione ad alto impatto.