Samsung a tutta innovazione e tecnologia con Life Unstoppable

Nel corso della virtual experience Life Unstoppable, Samsung Electronics ha presentato una line-up ad alta tecnologia di prodotti pensati per uno stile di vita sempre connesso, grazie alle ultime innovazioni nei settori mobile, wearable, TV, audio, IT ed home appliances.

Il mondo virtuale creato da Samsung per Life Unstoppable segna un nuovo passo della società coreano nel campo dell’innovazione.

La casa interattiva all’interno della quale si è svolta la presentazione del brand ha mostrato, grazie alla realtà virtuale, le innovazioni che Samsung ritiene indispensabili per vivere una vita inarrestabile grazie alla tecnologia.

Partendo dall’assunto che quest’anno il rapporto dei consumatori con la tecnologia sia diventato ancora più profondo, poiché è stata forte la necessità di rimanere in contatto con il mondo esterno, mantenere la propria produttività e dare spazio alla fantasia pur rimanendo tra le mura di casa, Samsung ha superato ancora una volta i limiti, combinando tutti gli aspetti della vita quotidiana, del lavoro e del divertimento, grazie a prodotti che si collegano tra loro senza soluzione di continuità per offrire un’esperienza smart e connessa.

Con l’evento virtuale Samsung ha presentato le sue più recenti e rivoluzionarie soluzioni tecnologiche, come il reveal globale di The Premiere – un proiettore intelligente che porta l’home entertainment ad un livello superiore, oppure The Terrace – il primo schermo Samsung realizzato per la visione all’aperto. Citiamo anche Odyssey G5, monitor pensati per massimizzare la gaming experience.

Impossibile, poi non ricordare il notevole ampliamento del portafoglio Galaxy con Galaxy Tab A7, Galaxy Fit2, Galaxy A42 5G e Galaxy Z Fold2 5G.

Samsung si è infine concentrata sulla tecnologia al servizio degli elettrodomestici, come la gamma di frigoriferi Air Space e quella dei frigoriferi personalizzabili Bespoke, tutti a breve disponibili a livello europeo o la gamma di lavatrici e asciugatrici Ai Control, dotate di Intelligenza Artificiale, in arrivo in Italia da metà ottobre.