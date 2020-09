Samsung Galaxy Z Fold2, flessibilità in 5G

Samsung Electronics ha presentato il suo dispositivo con display flessibile di nuova generazione: Samsung Galaxy Z Fold2 5G.

ll display esterno Infinity-O da 6,2 pollici garantisce facilità di utilizzo, in modo da poter controllare le email, cercare indicazioni stradali o persino guardare i propri contenuti preferiti senza dover aprire continuamente il dispositivo.

Una volta aperto lo schermo principale da 7,6 pollici, con cornici ridotte al minimo e una fotocamera anteriore senza notch, permette di immergersi nei contenuti con una frequenza di aggiornamento adattiva da 120 Hz per uno scorrimento e una modalità di gioco estremamente fluidi.

Galaxy Z Fold2 5G è stato riprogettato.

Per lo schermo principale ora viene utilizzato Samsung Ultra Thin Glass, che conferisce un aspetto ancora più raffinato al display. Il design è incentrato sul sistema con cerniera a scomparsa, che si adatta perfettamente al corpo del dispositivo con il meccanismo CAM e consente al device di reggersi da solo in modalità Flex.

Galaxy Z Fold2 5G impiega anche la una struttura in fibre di nylon, introdotta per la prima volta in Galaxy Z Flip, nello spazio tra il corpo e l’alloggiamento della cerniera per respingere la polvere e le particelle di sporco indesiderato.

Poiché Galaxy Z Fold2 5G ha un design ottimizzato di terza generazione, lo spazio per le fibre di nylon è ancora più piccolo rispetto a Galaxy Z Flip.

Per raggiungere questo obiettivo, Samsung ha sviluppato una tecnologia innovativa con una composizione di fibre modificata e una densità ottimizzata ottenendo lo stesso livello di protezione in uno spazio inferiore.

Galaxy Z Fold2 5G unisce la modalità Flex con App Continuity per garantire una maggiore facilità d’uso, oltrepassando il confine tra lo schermo esterno e quello principale.

Grazie a questa flessibilità, è possibile creare o visualizzare contenuti ottimizzati in base alle proprie preferenze, con il dispositivo aperto o chiuso. Grazie alla modalità Capture View non è più necessario uscire dall’app Fotocamera.

Si può visualizzare la foto o il video appena ripreso o controllare fino a cinque dei contenuti più recenti nella metà inferiore, mentre l’anteprima del prossimo scatto è mostrata nella metà superiore. In alternativa, è possibile scatenare la creatività con la funzione Inquadratura Automatica.

L’acquisizione dei contenuti viene completamente ripensata, incorporando sia la prospettiva del fotografo che quella del soggetto durante lo scatto. Utilizzando insieme lo schermo esterno e quello principale con la funzione Doppia Anteprima, entrambe le parti possono vedere ciò che viene inquadrato. Inoltre, grazie alla flessibilità di Galaxy Z Fold2 5G, è possibile scattare un selfie di qualità elevata con le fotocamere posteriori, utilizzando lo schermo esterno come mirino.

Il comparto fotografico di Galaxy Z Fold2 5G offre anche funzionalità all’avanguardia per la qualità e il controllo della fotocamera con le funzioni Pro Video, Scatto Singolo, Scatto Notturno e Modalità Notte, Galaxy Z Fold2 5G aiuta a catturare qualsiasi momento con una qualità straordinaria.

Galaxy Z Fold2 5G supporta la produttività mobile di nuova generazione con avanzate funzionalità multitasking, grazie a nuove e intuitive modalità di interazione.

Multi Active Windows consente di controllare il layout dello schermo in modo più semplice e flessibile. È possibile aumentare la produttività aprendo più file della stessa app contemporaneamente e visualizzarli affiancati.

Multi Active Windows migliorata permette di aprire più app allo stesso tempo con l’integrazione di Unisci App e del pannello Edge per ancora più praticità. La funzionalità drag-and-drop consente di trascinare facilmente testo, immagini e documenti da un’app all’altra per il trasferimento istantaneo.

Si può anche acquisire rapidamente una schermata in un’app e trasferire l’immagine in un’altra grazie alla funzione Acquisizione Schermo Diviso.

È possibile scegliere l’interfaccia utente sullo schermo principale più ottimizzata per le proprie esigenze. Dalle impostazioni si può alternare in modo semplice e rapido un layout dello schermo ampio con un layout di uno smartphone tradizionale.

Si può utilizzare lo schermo principale con le app di Office in Microsoft 365 per simulare l’esperienza di un tablet. Ad esempio, si può utilizzare Outlook visualizzando la posta in arrivo sul lato sinistro insieme alle conversazioni correnti, modificare documenti di Word, fogli di calcolo di Excel o presentazioni di PowerPoint con barre degli strumenti simili a quelle su un PC.

Galaxy Z Fold2 5G sarà disponibile nei negozi fisici e online a partire dal 18 settembre nelle colorazioni Mystic Black e Mystic Bronze al prezzo di 2.049 euro.

È possibile prenotare Samsung Galaxy Z Fold2 5G dal 1 settembre al 17 settembre 2020.