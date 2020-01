Samsung ha svelato il nuovo Galaxy XCover Pro, uno smartphone progettato e ingegnerizzato in modo da rispondere alle esigenze degli operatori sul campo in una varietà di settori e di tipologie di aziende.

Galaxy XCover Pro è dunque uno smartphone di fascia enterprise, che presenta caratteristiche rugged ma al contempo uno stile elegante, in modo da poter risultare adatto sia alle operazioni sul campo che per i lavori che prevedono il rapporto diretto con i clienti.

Il nuovo device si basa sulle funzionalità premium degli smartphone Samsung Galaxy: il dispositivo è stato poi potenziato dall’azienda sudcoreana con l’aggiunta di soluzioni mobili abilitate dai partner, per l’impiego in una vasta gamma di scenari aziendali. Tra queste, ad esempio, troviamo la possibilità di integrare la funzionalità walkie-talkie annunciata di recente in Microsoft Teams.

Il Galaxy XCover Pro è ottimizzato per settori quali il retail, il manufacturing, il settore sanitario e la logistica. Il dispositivo presenta una resistenza all'acqua e alla polvere di livello IP68 ed è in grado di resistere a cadute fino a 1,5 m, anche senza custodia; è inoltre certificato MIL-STD 810G per la protezione da altitudine, umidità e altre condizioni ambientali estreme. La batteria è da 4.050 mAh ed è sostituibile.

Due tasti programmabili consentono agli utenti di attivare azioni personalizzate per semplificare i flussi di lavoro particolarmente complicati. Inoltre, la rimozione del pulsante Home fisico ha consentito a Samsung di rendere più elegante e semplice il design dello smartphone, preservandone al contempo la robustezza.

Il Galaxy XCover Pro offre un display Infinity FHD da 6,3” edge-to-edge, con un touchscreen potenziato in grado di funzionare in qualsiasi condizione, incluse pioggia o neve. Per gli operatori sul campo, la “glove mode” consente l'uso di guanti e la nuova funzione di messaggi voice to text fornisce dettatura e messaggistica in tempo reale, per comunicazioni semplici e comode.

Come soluzione aziendale mobile, Galaxy XCover Pro offre ai professionisti, ai dipendenti e agli operatori sul campo una serie di strumenti specifici provenienti dall’ecosistema di partner di Samsung. Abbiamo citato la partnership con Microsoft per l’integrazione con Microsoft Teams, ma ce ne sono diverse altre, sia hardware che software.

Specifiche tecniche dichiarate dal produttore

Dimensioni 159,9 x 76,7 x 9,94 mm (218 g) Display 6.3” FHD+, Wet Touch, Glove Mode Processore Exynos 9611 (2GHz Octa-core) Memoria 4GB + 64GB, microSD fino a 512GB Fotocamera Frontale singola: 13MP, FF, F2.0 Posteriore dual: 25MP, AF, F1.7 + 8MP, FF, F2.2 Batteria 4,050 mAh, Fast Charging (15W) OS Android 10.0 SIM Dual SIM (EUR), Single SIM (NA)5 NFC NFC (EMV L1) Realtà aumentata Google AR Core Design Full Screen Rugged IP68, cadute da 1,5 m, certificato MIL-STD 810G Sensori Accelerometro, prossimità, bussola, giroscopio Pogo Pin Solo ricarica Sicurezza biometrica Impronta digitale (laterale) mPOS mPOS Ready Hot Key Due tasti programmabili