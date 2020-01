Intelligent retail, Microsoft punta al massimo coinvolgimento

Al National Retail Federation 2020, al via da oggi a New York City, c’è anche il ceo di Microsoft Satya Nadella, presente per ribadire l’impegno della società verso i retailer fisici e online per migliorare l’esperienza di acquisto e l’engagement dei consumatori, semplificando il lavoro degli addetti alle vendite con una supply chain smart.

E in occasione del NRF 2020 Microsoft annuncia una serie di novità.

La prima riguarda Dynamics 365 Commerce, soluzione omnicanale per le aziende retail e di ecommerce che combina dati di back-office, in-store, call center e di customer journey per trasformare l’esperienza degli utenti online e nei punti vendita fisici: sarà disponibile dal 3 febbraio.

La piattaforma di collaborazione online Teams si arricchisce di nuove possibilità per la gestione dei lavoratori, l’assegnazione dei compiti, la pubblicazione e la reportistica, oltre alla nuova funzionalità Walkie Talkie, che permette di trasformare tablet e smartphone aziendali in walkie talkie sicuri, estendendo il campo di azione delle tradizionali ricetrasmittenti.

Presto anche Microsoft 365 si arricchirà di applicazioni dedicate al settore retail e di una nuova funzione di autenticazione via Sms, per migliorare la gestione dei dispositivi condivisi e l’onboarding di nuovo personale.

Martech Microsoft a 360 gradi

Nel campo delle tecnologie di marketing digitale, Microsoft PromoteIQ è una piattaforma di marketing end-to-end che aiuta i retailer a promuovere i propri prodotti in modo nativo durante la visita in negozio, raggiungendo gli utenti nel momento migliore per incrementare le vendite.

Con Azure Synapse Analytics e Dynamics 365 Customers Insights le aziende possono trasformare grandi moli di dati in insight strategici per la crescita del business facendo leva sul machine learning e ottenere una visione a 360 gradi degli utenti per offrire un’esperienza più personalizzata su vasta scala.

Con Dynamics 365 Connected Store si ottengono insight in tempo reale sull’esperienza in store grazie all’analisi dei dati provenienti da dispositivi intelligenti come videocamere e sensori IoT per migliorare l’efficienza del punto vendita.

Un ulteriore elemento fondamentale per la soddisfazione dei clienti è una gestione efficace della supply chain, per garantire la rapida consegna dei prodotti acquistati.

Per rendere più efficiente il processo di evasione ordini, Microsoft ha annunciato Azure IoT Central Micro Fulfilment Center, un nuovo template dedicato al mondo retail all’interno di Azure IoT Central, la piattaforma applicativa di Microsoft volta a semplificare l’integrazione di soluzioni IoT.

Infine, con Microsoft Bing for Commerce i retailer possono avvalersi dell’intelligenza artificiale per ottimizzare i risultati delle ricerche online dei clienti, personalizzando la loro esperienza di shopping e proponendo i prodotti per loro più rilevanti.