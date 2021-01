Samsung Galaxy Chromebook 2, il 2-in-1 premium per tutti

Samsung ha alzato il sipario sul nuovo Galaxy Chromebook 2, il nuovo membro della famiglia Galaxy Computing. Il 2-in-1 Samsung Galaxy Chromebook 2 si basa naturalmente sul predecessore Galaxy Chromebook, di cui offre le funzionalità principali in una fascia di prezzo più accessibile.

Ciò a scapito chiaramente di alcune caratteristiche inferiori, come ad esempio un processore meno potente e un display che non è AMOLED 4K bensì QLED FHD (1920 x 1080). Una macchina quindi rivolta a un pubblico ancora più ampio, per rispondere alle esigenze di smart working e didattica a distanza che gli utenti stanno vivendo a livello globale.

A proposito di questo, non ci sono ancora notizie ufficiali sulla disponibilità e sul prezzo del nuovo Galaxy Chromebook 2 in Italia.

Ma torniamo alle caratteristiche tecniche. Samsung con questo 2-in-1 ha introdotto il primo display QLED in assoluto su un Chromebook, che vanta chiaramente anche una fluida integrazione con gli ecosistemi Galaxy e Google e la flessibilità del sistema operativo Chrome OS.

Lo schermo, come accennavamo, è un QLED FHD (1920 x 1080) da 13.3 pollici touch-screen. Il processore è un Intel Core i3-10110U di decima generazione ma è disponibile anche una versione con Intel Celeron 5205U (a seconda dei mercati le configurazioni potrebbero però variare). L’equipaggiamento prevede 4 GB oppure 8 GB di memoria RAM LPDDR3 e 64 GB o 128 GB di storage.

Offre la veloce connettività Wi-Fi 6 (Gig+) e una tastiera completamente nuova con tasti più ampi e retroilluminazione. Supporta inoltre una penna Universal Stylus Initiative (USI) – che però non è inclusa ma da acquistare a parte – con 4.096 livelli di sensibilità alla pressione.

Come si addice a un portatile di questo genere, anche il Samsung Galaxy Chromebook 2 punta su una lunga durata della batteria e sulla portabilità, con il peso da 1,23 kg e dimensioni di 304,9 x 203,2 x 13,9 mm.

Come porte, presenta 2 USB-C, una combinata per cuffia e microfono e uno slot MicroSD.