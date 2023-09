Salesforce State of IT: AI generativa e automazione sono ora la nuova sfida delle aziende

L’indagine di Salesforce condotta tra i leader IT di diversi settori illustra come le aziende italiane stiano ripensando le proprie strategie a fronte dell’aumento della domanda dei propri servizi, della proliferazione di app, delle minacce alla sicurezza e dei continui sviluppi dell’intelligenzaartificiale

In Italia l’89% dei leader IT prevede che l’AI generativa svolgerà un ruolo cruciale all’interno delle proprie aziende nel prossimo futuro. Un dato che fa il paio con la crescita negli investimenti in automazione entro i prossimi 18 mesi.

È quanto viene rilevato nell’ultimo State of IT, il report di Salesforce (NYSE: CRM) condotto su oltre 4.000 leader nel settore IT (tra cui 200 in Italia) che rivela le nuove tendenze e offre anche un’analisi delle priorità, delle sfide e della direzione strategica che i leader del futuro dovranno intraprendere.

I trend emersi dai dati italiani dell’indagine di Salesforce