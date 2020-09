Salesforce Meetings, riunioni in cloud per vendere meglio

Salesforce ha annunciato una nuova suite di tecnologie cloud based per consentire ai team di vendita di affrontare al meglio le nuove sfide proposte dal mercato.

Infatti, mesi dopo la pandemia di Covid-19, la natura dell’acquisto e della vendita di B2B è cambiata e le aziende sono desiderose di accelerare nuovamente la crescita.

Quest’anno, ogni rappresentante di vendita è diventato un venditore virtuale e ha dovuto reinventare come interagisce con i clienti.

Gli acquirenti devono affrontare l’incertezza e sono alla ricerca di consulenti di vendita di fiducia per aiutarli a tornare alla crescita. E i responsabili delle vendite devono implementare rapidamente tecnologia e processi per aumentare la produttività dei rappresentanti.

Le aziende si affidano a Salesforce Sales Cloud, una piattaforma Crm flessibile e scalabile che offre tempi di cambio veloci, basata su una vista a 360 punti del cliente.

Salesforce annuncia importanti nuove funzionalità per abilitare le vendite virtuali con una visione a 360 gradi del cliente.

Prima di tutto, Salesforce Meetings è un nuovo sistema cloud di gestione delle riunioni che aiuta i rappresentanti a rendere più efficaci le azioni di vendita.

Prima delle riunioni i rappresentanti di vendita hanno una visualizzazione a 360 gradi di tutti i partecipanti alla riunione in un’unica schermata, tra cui la cronologia dei clienti, i casi di assistenza aperti e le schede dei partecipanti.

Una volta che la riunione ha inizio, sia la presentazione che il relatore vengono mostrati insieme per una connessione più coinvolgente e collaborativa.

Al termine, i rappresentanti possono registrare le note per la collaborazione interna con Salesforce Anywhere e produrre le offerte più velocemente con azioni automatizzate.

Annunciato anche Einstein Video Call Coaching, che può analizzare le conversazioni video per acquisire informazioni dettagliate basate sull’intelligenza artificiale sulle esigenze dei clienti e sulle prestazioni dei rappresentanti.

I manager possono personalizzare meglio il loro coaching mentre i dipendenti si adeguano alla vendita tramite video, al tempo stesso costruendo strategie di team in base alle esigenze dei clienti.

Con Salesforce Maps Field Safety Kit le organizzazioni di vendita possono ora comprendere in che modo i clienti sono influenzati dalla visualizzazione dei dati di tendenza Covid-19 all’interno del Crm per determinare quali aree sono più sicure per i viaggi.Questo consente una pianificazione semplice ed efficace dei workflow relativi ai viaggi di lavoro, che tenga debito conto delle problematiche relative alla emergenza sanitaria.

Salesforce Meetings dovrebbe essere disponibile in versione pilota nell’ottobre 2020. Il prodotto dovrebbe essere generalmente disponibile a febbraio 2021 ed è compatibile con tutti i principali provider di servizi di videoconferenza.

Le altre soluzioni cloud come Einstein Video Call Coaching, Salesforce Maps Field Safety Kit e Enhanced High Velocity Sales dovrebbero essere disponibili nel febbraio 2021.