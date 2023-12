Salesforce integra la messaggistica aziendale e la realtà aumentata di Apple per migliorare le soluzioni di assistenza clienti

Apple Messages for Business in Service Cloud consente ai clienti di ricevere assistenza assistita dall’intelligenza artificiale, programmare appuntamenti, completare acquisti e altro ancora.

L’ARKit di Apple nell’app mobile Salesforce Field Service offre funzionalità di realtà aumentata ai tecnici sul campo, aiutandoli a risolvere i problemi di assistenza in modo più efficiente.

Salesforce ha annunciato l’ampliamento della partnership con Apple per portare le innovazioni di Apple in Service Cloud e Field Service per clienti, agenti di assistenza e tecnici sul campo.

“Siamo entusiasti di approfondire la nostra partnership con Apple, integrando ulteriormente il CRM AI numero uno al mondo con gli incredibili dispositivi e app aziendali di Apple”, ha dichiarato Ryan Nichols, Chief Product Officer di Service Cloud, Salesforce. “Queste funzionalità aiutano le aziende a implementare tecnologie all’avanguardia e la realtà aumentata in modo pratico, migliorando ogni interazione dell’azienda con i propri clienti”.

Perché è importante

Nel mondo ci sono oltre 2 miliardi di dispositivi Apple attivi e più della metà della popolazione americana usa l’iPhone.

La messaggistica – tra cui chat, e-mail e messaggi di testo – è il canale di assistenza clienti preferito dai consumatori di età compresa tra i 18 e i 34 anni, e oltre il 50% degli utenti di app è più propenso a interagire con un’azienda se può inviare messaggi.

Salesforce e Apple, le novità annunciate

Apple Messages for Business in Service Cloud offre ai clienti la possibilità di connettersi facilmente con l’assistenza clienti, di ricevere consigli personalizzati per gli acquisti, di programmare appuntamenti, di completare gli acquisti con Apple Pay, di monitorare le spedizioni e molto altro ancora, tutto all’interno dell’app Messaggi. Gli agenti possono gestire in modo efficiente queste conversazioni in Service Cloud e accedere ai dati dei clienti per una rapida risoluzione. Ad esempio, un cliente del settore retail può chattare direttamente con un’azienda per ricevere consigli personalizzati e guidati dall’intelligenza artificiale sui prodotti e per chiedere informazioni su taglie, stato delle scorte, resi e altro ancora. A differenza delle esperienze di live chat, la sessione di chat continuerà anche se il cliente si allontana e poi ritorna.

L’ARKit di Apple offre ai team di assistenza sul campo funzionalità di realtà aumentata all’interno dell’app mobile Salesforce Field Service. Con ARKit, i tecnici sul campo possono facilmente creare rendering 3D dettagliati di grandi aree, misurare spazi e mappare oggetti utilizzando una semplice acquisizione di immagini, semplificando i processi e segnando un cambiamento tecnologico nel settore dell’assistenza sul campo. Ad esempio, un tecnico può pianificare uno spazio di installazione per garantire che un nuovo frigorifero passi attraverso la porta e possa essere installato senza problemi, aumentando l’efficienza e il successo dei servizi di installazione.

Disponibilità

Apple Messages for Business in Service Cloud è disponibile da oggi con Service Cloud Digital Engagement.

ARKit sarà disponibile nell’app Salesforce Field Service Mobile nell’estate del 2024.

Il widget iOS di Salesforce Field Service sarà disponibile nell’estate del 2024.