Salesforce: innovazioni basate su AI generativa e partnership con Google Cloud

Salesforce, lo specialista del CRM, ha presentato a Connection, l’evento Salesforce dedicato al marketing, all’ecommerce e all’innovazione, le sue ultime offerte di prodotti di AI generativa: Marketing GPT e Commerce GPT.

Grazie a Marketing GPT, gli addetti al marketing saranno in grado di generare automaticamente e in modo smart e-mail personalizzate, gruppi target e campagne marketing.

Con Commerce GPT, invece, i brand saranno in grado di offrire esperienze di acquisto personalizzate e offerte su misura che si adattano alle esigenze dei clienti, utilizzando percorsi d’acquisto dinamici alimentati da GPT.

L’AI generativa – sottolinea Salesforce – sta accelerando la produttività e l’efficienza delle aziende e il suo potenziale è ormai più che evidente: il 60% dei marketer afferma che l’AI generativa muterà il proprio lavoro, mentre il 71% ritiene che consentirà loro di concentrarsi su un maggior numero di attività a livello strategico. Tuttavia, l’accuratezza e la qualità dei dati sembrano essere la preoccupazione principale per gli intervistati, e il 63% di questi afferma che per far funzionare l’IA generativa siano necessari dati affidabili sui clienti.

Le novità Salesforce, in Marketing GPT e Commerce GPT

Marketing GPT consentirà agli addetti al marketing di offrire esperienze personalizzate, pertinenti e coinvolgenti in ogni touchpoint grazie all’AI generativa e ai dati più affidabili di Data Cloud.

Con Marketing GPT e Data Cloud, gli addetti al marketing saranno in grado di:

Lavorare in modo più intelligente con Segment Creation , che offre agli addetti al marketing la possibilità di creare rapidamente segmenti di pubblico e migliorare il targeting utilizzando suggerimenti in linguaggio naturale e suggerimenti guidati dall’intelligenza artificiale basati sui dati affidabili di Data Cloud.

, che offre agli addetti al marketing la possibilità di creare rapidamente segmenti di pubblico e migliorare il targeting utilizzando suggerimenti in linguaggio naturale e suggerimenti guidati dall’intelligenza artificiale basati sui dati affidabili di Data Cloud. Ridurre il carico di lavoro di scrittura con Email Content Creation , che può generare automaticamente e-mail personalizzate per migliorare feedback e livello di coinvolgimento.

, che può generare automaticamente e-mail personalizzate per migliorare feedback e livello di coinvolgimento. Migliorare il ROI del marketing con Segment Intelligence for Data Cloud , che collega automaticamente i dati di prima parte, i dati di fatturato e i dati di terze parti provenienti dai media a pagamento per una visione più completa del coinvolgimento del pubblico.

, che collega automaticamente i dati di prima parte, i dati di fatturato e i dati di terze parti provenienti dai media a pagamento per una visione più completa del coinvolgimento del pubblico. Fornire il messaggio giusto al momento giusto con Rapid Identity Resolution, Segmentation, and Engagement, che gestisce automaticamente le informazioni sui clienti e aggiorna i profili in Data Cloud per garantire un’elevata accuratezza.

Commerce GPT consentirà alle aziende di offrire esperienze personalizzate in ogni fase del percorso d’acquisto, con approfondimenti e suggerimenti generati automaticamente sulla base di dati unificati in tempo reale provenienti da Data Cloud.

Con Commerce GPT e Data Cloud, le aziende saranno in grado di:

Automatizzare le strategie di crescita e di conversione, massimizzando la produttività degli esercenti con Commerce GPT . Questo strumento all’avanguardia consente alle aziende di stabilire obiettivi e traguardi, fornendo poi approfondimenti e consigli proattivi su come raggiungerli. Grazie a Data Cloud, Einstein AI e Flow, Goals-Based Commerce offre raccomandazioni per ottenere i risultati desiderati, dal miglioramento dei margini all’aumento del valore medio degli ordini (AOV).

. Questo strumento all’avanguardia consente alle aziende di stabilire obiettivi e traguardi, fornendo poi approfondimenti e consigli proattivi su come raggiungerli. Grazie a Data Cloud, Einstein AI e Flow, Goals-Based Commerce offre raccomandazioni per ottenere i risultati desiderati, dal miglioramento dei margini all’aumento del valore medio degli ordini (AOV). Aumentare la produttività dei negozi online con le descrizioni dinamiche di prodotti , che completano automaticamente i dati mancanti del catalogo e rivoluzionano l’esperienza dei clienti con descrizioni dei prodotti generate automaticamente e personalizzate per ogni cliente.

, che completano automaticamente i dati mancanti del catalogo e rivoluzionano l’esperienza dei clienti con descrizioni dei prodotti generate automaticamente e personalizzate per ogni cliente. Ridefinire gli acquisti e la fidelizzazione con Commerce Concierge, che consente di avviare conversazioni personalizzate e coinvolgenti e di aiutare chi acquista a scoprire i prodotti senza fatica attraverso interazioni su tutti i canali, dalle vetrine digitali alle app di messaggistica.

Partner di Salesforce come DEPT, Media.Monks, NeuraFlash e Slalom stanno costruendo un ecosistema di intelligenza artificiale generativa con nuovi acceleratori, modelli linguistici e di dati di grandi dimensioni e integrazioni per aiutare le aziende a implementare Marketing GPT e Commerce GPT con meno costi e complessità.

“La combinazione di AI, dati e CRM di Salesforce ci ha permesso di offrire un coinvolgimento personalizzato dei clienti per oltre 10 anni. Siamo entusiasti di poter sfruttare le ultime innovazioni di Einstein GPT in tutti i settori del marketing, del commercio e dell’assistenza per ottenere una maggiore efficienza, aumentare la produttività e rafforzare la fedeltà dei clienti“, ha commentato Vincent Wauter, CEO di Rossignol.

Queste le informazioni sulla disponibilità:

Segment Creation sarà disponibile nella sua fase pilota nel corso dell’estate e in General Availability nell’ottobre 2023.

nell’ottobre 2023. Email Content Creation sarà disponibile in fase pilota da ottobre 2023 e in General Availability da febbraio 2024.

Rapid Identity Resolution sarà disponibile in General Availability a ottobre 2023 e Rapid Segmentation sarà disponibile in General Availability nel corso dell’estate.

Segment Intelligence for Data Cloud sarà disponibile in General Availability da ottobre 2023.

Dynamic Product Descriptions sarà disponibile in General Availability da luglio 2023.

Commerce Concierge sarà disponibile in fase pilota da ottobre 2023 e in General Availability da febbraio 2024.

Goals-Based Commerce sarà disponibile in fase pilota da ottobre 2023 e in General Availability da febbraio 2024.

Data Cloud for Commerce è disponibile da subito.

Salesforce e Google Cloud ampliano la partnership strategica

Salesforce e Google Cloud hanno annunciato l’ampliamento di una partnership strategica volta ad aiutare le aziende a utilizzare i dati e l’intelligenza artificiale per offrire ai clienti esperienze più personalizzate, comprendere meglio il loro comportamento ed eseguire campagne più efficaci a un costo inferiore per marketing, vendite, customer service ed ecommerce.

Due nuove innovazioni offrono la condivisione dei dati in tempo reale con funzionalità avanzate di intelligenza artificiale predittiva e generativa, in modo che le aziende possano utilizzare i propri dati e i propri modelli di intelligenza artificiale personalizzati per prevedere meglio le esigenze dei clienti e ridurre i costi, i rischi e la complessità della sincronizzazione tra le piattaforme.

Mentre l’80% dei business leader ritiene che i dati siano critici nei processi decisionali, il 41% è consapevole che sono troppo complessi e inaccessibili per essere utilizzati. Le nuove integrazioni – sottolinea Salesforce – risolvono il problema di accesso e di comprensione dei dati e consentono alle aziende di utilizzare i propri dati per potenziare gli insight di intelligenza artificiale e fornire così migliori esperienze ai clienti.

La nuova integrazione tra Salesforce Data Cloud e BigQuery di Google Cloud consente alle aziende di creare in modo più immediato profili unificati dei propri clienti per offrire esperienze altamente personalizzate. Salesforce e Google Cloud offrono alle aziende un accesso ai dati senza soluzione di continuità su piattaforme e cloud diversi, come se i loro dati fossero in un unico posto, azzerando le azioni di copia o ETL (Extract, Transform, Load) che eliminano il costo e la complessità del trasferimento mantenendo la governance e la fiducia.

Le nuove integrazioni tra Salesforce Data Cloud e Vertex AI di Google Cloud consentiranno ai clienti di portare i propri modelli da Vertex e di utilizzarli su tutta la piattaforma Salesforce, rispondendo alle esigenze specifiche delle loro attività, come la previsione del comportamento di acquisto o la probabilità di abbandono, attraverso Salesforce Customer 360. L’accesso ai dati senza copia per la formazione di un modello di AI massimizza l’investimento nell’intelligenza artificiale di un’azienda fornendo accesso immediato ai dati unificati dei clienti, semplificando così il processo di sviluppo del modello e migliorando l’accuratezza e l’efficienza delle previsioni e degli insight AI.

Alcuni esempi di come utilizzare Data Cloud, BigQuery e Vertex AI per migliorare l’esperienza del cliente e personalizzare le interazioni nelle diverse industry:

Un fashion retailer può collegare i dati del CRM, come la cronologia degli acquisti dei clienti e le interazioni di servizio, con dati esterni al CRM come l’attività online in tempo reale o il sentiment dei social media. È così possibile implementare modelli di intelligenza artificiale personalizzati che prevedono la probabilità dei clienti di acquistare determinati capi di abbigliamento sulla base dei dati a disposizione e fornire consigli iper-personalizzati ai clienti tramite il canale più appropriato, tra cui e-mail, un’app mobile o i social media.

sulla base dei dati a disposizione e fornire consigli iper-personalizzati ai clienti tramite il canale più appropriato, tra cui e-mail, un’app mobile o i social media. Un’azienda che opera nell’ambito sanitario può collegare i dati del CRM, come la cronologia degli appuntamenti e il feedback dei pazienti, con dati esterni al CRM come i dati demografici dei pazienti e i dati anamnestici. È così possibile implementare modelli di intelligenza artificiale personalizzati che prevedono quali pazienti sono a rischio di riammissione, informando i pazienti ad alto rischio sui piani di assistenza personalizzati per migliorare i risultati medici attraverso un’assistenza medica proattiva .

può collegare i dati del CRM, come la cronologia degli appuntamenti e il feedback dei pazienti, con dati esterni al CRM come i dati demografici dei pazienti e i dati anamnestici. È così possibile implementare modelli di intelligenza artificiale personalizzati che prevedono quali pazienti sono a rischio di riammissione, informando i pazienti ad alto rischio sui piani di assistenza personalizzati per . Un istituto finanziario può collegare i dati del CRM come la cronologia delle transazioni di un cliente, il punteggio di credito e gli obiettivi finanziari, con dati esterni al CRM come analisi di mercato o tendenze economiche. È così possibile implementare modelli di intelligenza artificiale personalizzati che prevedono le abitudini di spesa, le preferenze di investimento e gli obiettivi finanziari dei clienti per fornire servizi e offerte personalizzati.

“L’intelligenza artificiale e i dati stanno rivoluzionando il modo in cui le aziende operano e innovano. Salesforce e Google stanno consentendo alle organizzazioni di liberare tutto il potenziale dei loro dati affidabili, mettere in atto le informazioni sull’intelligenza artificiale e personalizzare le esperienze dei clienti come mai prima d’ora. Questa nuova partnership apre la strada all’innovazione in un modo senza precedenti e con un nuovo valore commerciale per i nostri clienti”, commenta David Schmaier, Chief Product Officer di Salesforce.

“Google Cloud e Salesforce condividono l’impegno di aiutare le aziende ad accelerare le loro trasformazioni basate sui dati. Questa nuova partnership riunisce uno dei più grandi cloud di dati al mondo come Salesforce con le funzionalità di analisi e intelligenza artificiale di Google Cloud e rappresenta un significativo balzo in avanti nella capacità delle aziende di generare più valore e approfondimenti dai dati dei propri clienti”, commenta Thomas Kurian, CEO di Google Cloud.

Nel 2017, Salesforce e Google hanno lanciato una partnership tecnologica strategica, riunendo due delle aziende più innovative al mondo per aiutare i clienti a trasformare i dati di marketing, vendita, assistenza e commercio in informazioni fruibili e migliori risultati aziendali. Da allora, aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori hanno sfruttato insieme Google e Salesforce per migliorare il marketing, fornire esperienze cliente basate sull’intelligenza artificiale e aumentare la produttività.

Per quanto riguarda le disponibilità: