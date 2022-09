Salesforce annuncia Genie, la nuova piattaforma dati per il “primo Real Time CRM al mondo”

Salesforce ha presentato oggi Salesforce Genie, una piattaforma dati che dà vita al primo CRM in tempo reale e che alimenta l’intera struttura Salesforce Customer 360. Grazie a Genie, ogni azienda può trasformare i dati, offrendo esperienze personalizzate e senza soluzione di continuità nell’ambito delle vendite, del Customer Service, del marketing e dell’eCommerce che si adattano continuamente e in real-time al cambiamento delle informazioni e delle esigenze dei clienti. Ulteriori innovazioni frutto di partnership strategiche espandono la potenza di Genie: accesso e condivisione di dati in tempo reale con Snowflake; creazione di una propria intelligenza artificiale con Amazon SageMaker; integrazioni pubblicitarie con dati first-party a prova di privacy.

“Ogni leader d’azienda sa che è fondamentale rispondere ai clienti in tempo reale, con una visione completa e immediata di ciascun cliente, o rischia di perderli”, ha dichiarato David Schmaier, President and Chief Product Officer, Salesforce. “Ecco perché abbiamo sviluppato Genie, l’innovazione più significativa nella storia della piattaforma Salesforce. Genie rende ogni componente di Customer 360 più automatizzata, intelligente e in tempo reale, assicurando ai propri clienti esperienze moderne che consolidano e rafforzano le relazioni”.

Unificare i dati per analizzare i clienti in tempo reale utilizzando un’unica fonte di verità Come fulcro centrale della gestione in tempo reale di Salesforce Customer 360, Genie ingloba e immagazzina flussi di dati e li archivia in tempo reale su vasta scala, combinandoli con i dati transazionali di Salesforce. Genie include dei connettori che consentono di inserire dati da tutti i canali (mobile, web, API), dati legacy attraverso MuleSoft e dati storici da data lake proprietari.

Genie trasforma e armonizza i dati in un grafico del cliente in tempo reale. Poiché Genie è costruito utilizzando il modello di metadati di Salesforce, tutto ciò che è contenuto nel grafico del cliente è visibile e azionabile in tutto la piattaforma Customer 360, in ogni soluzione verticale, nell’AppExchange e nelle app personalizzate.

Con Genie, i servizi di automazione Einstein AI e Flow possono sfruttare la potenza dei dati in tempo reale per consentire azioni ed engagement più dinamici e reattivi. Einstein, che genera oltre 175 miliardi di previsioni al giorno, può ora fornire personalizzazioni e previsioni basate su dati in tempo reale. Flow, che fa risparmiare ai clienti oltre 100 miliardi di ore al mese, può ora utilizzare i dati in tempo reale per attivare automaticamente le azioni.

Genie poggia su Hyperforce, l’infrastruttura cloud pubblica di Salesforce. Hyperforce fornisce la residenza dei dati, la sicurezza, la privacy e i controlli di conformità alle normative, con funzioni integrate di etica dei dati che aumentano la fiducia dei consumatori.

Le partnership ampliano la potenza di Genie con innovazioni in ambito: dati, Intelligenza Artificiale e pubblicità:

La condivisione sicura, libera e real time di dati tra Salesforce e Snowflake consente a Genie di accedere direttamente ai dati archiviati in Salesforce e Snowflake.

La funzione “Bring your own AI” sviluppata con Amazon SageMaker consente alle organizzazioni e ai loro data scientist di utilizzare SageMaker, la piattaforma cloud di machine learning di Amazon, direttamente con Einstein, la tecnologia AI di Salesforce, per costruire nuovi modelli AI su misura per le esigenze specifiche della propria azienda, e utilizzarli in tempo reale in Customer 360.

consente alle organizzazioni e ai loro di utilizzare SageMaker, la piattaforma cloud di di Amazon, direttamente con Einstein, la tecnologia AI di Salesforce, per costruire nuovi modelli AI su misura per le esigenze specifiche della propria azienda, e utilizzarli in tempo reale in Customer 360. Una pubblicità di alta qualità con Amazon Ads e Meta consente nuove integrazioni sicure dal punto di vista della privacy per l’attivazione e l’analisi della pubblicità, grazie ai dati unificati di Genie, per offrire un marketing più personalizzato ed efficiente.

consente nuove integrazioni sicure dal punto di vista della privacy per l’attivazione e l’analisi della pubblicità, grazie ai dati unificati di Genie, per offrire un marketing più personalizzato ed efficiente. La nuova AppExchange Genie Collection presenta 18 partner Genie con applicazioni e consigli che aiutano le aziende ad automatizzare la pubblicità più pertinente, arricchire i profili dei clienti ed estendere la potenza dei dati in tempo reale con Salesforce.

Ora Genie rende automatizzata, intelligente e real-time ogni soluzione Salesforce Customer 360.

Qui l’elenco completo delle nuove innovazioni di Genie, comprese le nuove partnership strategiche: