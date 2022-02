Safer Internet Day, la giornata della sicurezza

Oggi, in tutto il mondo, si celebra il Safer Internet Day istituita e promossa dalla Commissione Europea.

Nel corso degli anni, il Safer Internet Day (SID) è diventato un evento di riferimento nel calendario della sicurezza online. Nata come iniziativa del progetto UE SafeBorders nel 2004 e ripresa dalla rete Insafe come una delle sue prime azioni nel 2005, Safer Internet Day è cresciuta oltre la sua tradizionale zona geografica ed è ora celebrata in circa 200 paesi e territori in tutto il mondo. Dal cyberbullismo al social networking all’identità digitale, ogni anno Safer Internet Day mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi online emergenti e le preoccupazioni attuali.

Il Safer Internet Day è un evento annuale, organizzato a livello internazionale con il supporto della Commissione Europea nel mese di febbraio. Si tratta di una ricorrenza annuale istituita nel 2004 al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo.

Nel corso degli anni, il Safer Internet Day è diventato un evento di riferimento per tutti gli operatori del settore, le istituzioni le organizzazioni della società civile, arrivando a coinvolgere, oggi, oltre 100 Paesi.

Il SID è finalizzato a far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro, per tal motivo esso è il momento giusto per parlare, confrontarsi , discutere ed approfondire dubbi e conoscenze che possano aiutare tutti noi ad educarci all’uso consapevole di internet e degli strumenti digitali.

Sull’importanza della cybersecurity non può esservi alcun dubbio, e non sorprende quindi che in occasione di questo evento annuale numerosi player del settore della sicurezza informatica abbiano scelto di offrire il proprio contributo informativo e divulgativo.