Rubrik nomina Ajay Sabhlok nuovo Cio e Chief Data Officer

Rubrik ha annunciato la nomina di Ajay Sabhlok a nuovo Chief Information Officer e Chief Data Officer. Ajay Sabhlok vanta più di un decennio di esperienza nel mondo tecnologico e avrà la responsabilità delle strategie complete lato IT, dati e analisi avanzate per l’azienda.

Ajay Sabhlok è entrato a far parte di Rubrik nel 2018 come Vice President e Head of IT Enterprise Business Applications per costruire le funzioni di architettura e applicazioni IT dell’azienda. Prima di Rubrik, Ajay ha ricoperto diversi ruoli in VMware, in ambito marketing, customer care, gestione degli ordini, vendite, business intelligence, advanced analytics, master data management e altro. Negli ultimi anni, Sabhlok è stato determinante nel guidare i team IT, Applicazioni e Infrastrutture di Rubrik, implementando una serie di progetti di successo.

Ajay Sabhlok, Chief Information Officer e Chief Data Officer di Rubrik ha affermato che oggi come mai nella storia, le aziende leader sono alla ricerca di creare un valore di business significativo dai propri dati. Secondo il manager, il nuovo ruolo rappresenta l’opportunità perfetta per Rubrik di continuare a mantenere la promessa di consentire alle aziende di massimizzare il valore dei dati in ambienti sempre più complessi e frammentati tra data center e cloud. Infine Sabhlok si è detto entusiasta di guidare le strategie IT e di analisi per Rubrik e sbloccare nuove possibilità per i suoi clienti.

La società ha registrato una forte crescita nel settore enterprise, con un numero crescente di aziende tra le Fortune 100 che si rivolgono a Rubrik per la modernizzazione dei data center, la mobilità nel cloud e la resilienza informatica. Oggi, più di 3.200 clienti in tutto il mondo hanno affidato a Rubrik il loro bene più prezioso: i loro dati.