Rows, lo spreadsheet per i team di lavoro sales, marketing e operation

Nella costruzione di Rows, la società sviluppatrice si è data una mission: rendere l’attività di calcolo accessibile a tutti, e con tale obiettivo in mente è nato questo spreadsheet “non convenzionale”.

Gli spreadsheet, i fogli di calcolo, sottolinea la startup berlinese Rows, sono una tecnologia vecchia di 40 anni iniziata come una brillante invenzione per automatizzare la contabilità: le loro caratteristiche si sono poi evolute per risolvere sempre più problemi. Oggi vengono usati per quasi tutto: pianificazione finanziaria, gestione dei progetti, rapporti di marketing e altro ancora.

Ma gli spreadsheet potrebbero fare molto di più, secondo Rows, che crede ci sia spazio per un foglio di calcolo migliore che sia in grado di trasformare gli office worker, che dipendono dai team e dagli strumenti It, in ingegneri software di se stessi.

Moltissime persone usano quotidianamente gli spreadsheet, ma è ancora difficile collegarli a diverse fonti di dati per trasformare e condividere in modo efficace e fluido tali dati: Rows intende risolvere questo problema integrando tre cose essenziali per questo task: fogli di calcolo, dati e interfacce utente intelligenti.

Dopo un periodo di closed beta, Rows ha ora lanciato la public beta del prodotto. Inoltre, la società ha raccolto un round di Serie B di finanziamenti da 16 milioni di dollari. Questo nuovo spreadsheet si sta dunque ora proponendo in modo concreto e ad ampio spettro all’attenzione dei potenziali utenti.

Il fatto che sia in public beta significa che ora chiunque può creare un account e provare il prodotto; la natura beta indica, al contempo, che Rows presenta ancora alcune funzioni da rifinire o da implementare, prima della release finale. La versione 1 del nuovo spreadsheet dovrebbe essere lanciata entro l’anno.

Al momento, le aziende usano Rows soprattutto per i processi nelle vendite, nel marketing e nelle operation, ha spiegato la società sviluppatrice, che intende continuare a supportare questi casi d’uso e a espandere ulteriormente il suo spreadsheet con nuove funzionalità. Inoltre, sta lavorando anche a una app desktop (al momento è una web app che supporta solo il browser Chrome).

Per quanto riguarda il pricing, Rows è gratuito per i team più piccoli con un massimo di 10 utenti e gli abbonamenti a pagamento per le aziende più grandi partono da 59 dollari al mese. Rows, assicura la società sviluppatrice, avrà sempre un piano gratuito.