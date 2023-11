Rosenberger OSI: nuovi connettori MDC e SN per il sistema di cablaggio PreConnect Octo

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), azienda esperta di connessioni in fibra ottica, soluzioni di cablaggio e servizi infrastrutturali, introduce un nuovo miglioramento: il sistema di cablaggio PreCONNECT OCTO viene ampliato con le due interfacce di connessione MDC e SN che si basano su robuste ferule interamente in ceramica da 1,25 mm. Inoltre i sistemi sono dotati di giunti che impediscono la contaminazione delle superfici frontali dei connettori.

Il clou: poiché invece di quattro connettori singoli (porte duplex) è necessario collegare solo un trunk whip a 4 porte con accoppiamento quadruplo, il tempo di montaggio dei trunk nei loro alloggiamenti da 19″ si riduce del 75% e il rischio di confondere le porte duplex viene ridotto dello stesso fattore.

“Siamo contenti di poter offrire ai nostri clienti un’altra soluzione innovativa. Con le nuove interfacce dei connettori offriamo grande efficienza in termini di tempo abbinata alla massima protezione delle delicate superfici delle ferule dei connettori e contro il rischio di errori di connessione delle porte nei progetti in fibra ottica, il che rappresenta un supporto importante soprattutto in tempi di carenza di lavoratori qualificati – una sfida che molti paesi stanno attualmente affrontando”, afferma Harald Jungbäck, Product Manager FO e CU Data Cabling presso Rosenberger OSI.

L’efficienza delle porte è aumentata in modo significativo grazie alle 128 porte duplex per unità di altezza (HE) da 19″ che possono essere realizzate con questi nuovi sistemi di connettori miniaturizzati, sottolinea l’azienda.

I due nuovi sistemi di connettori MDC e SN – spiega Rosenberger OSI – sono stati sviluppati per la realizzazione di transceivers multimodali SR4 e monomodali DR4/PSM4 OSFP e QSFP-DD, per consentire il breakout passivo diretto delle quattro singole porte duplex sulla interfaccia di giunzione del ricetrasmettitore. Di conseguenza, sono ampiamente utilizzati anche nel cablaggio dei data center. Sia il connettore MDC (Miniature Duplex Connector) di US Conec Ltd. che il connettore SN (Senko Nano), chiamato SAC nello standard IEC 61754-36, sono veri e propri connettori duplex push-pull basati sulla tecnologia delle ferule interamente in ceramica da 1,25 mm e appartengono ai connettori Very Small Form Factor (VSFF).

Ciascuno dei sistemi di cablaggio PreCONNECT OCTO MDC e SN consente il cablaggio multifibra basato su n x 8 fibre/4 canali duplex Cavi per interni FRNC (ritardante la fiamma non corrosivo) e LSZH (Low Smoke Zero Halogen) con un massimo di 16 x 8 = 128 fibre/64 canali duplex. Su richiesta sono disponibili anche fino a 18 x 8 = 144 fibre/72 canali duplex e 24 x 8 = 192 fibre/96 canali duplex. La modularità n x 8F/4K dei cavi trunk breakout in fibra ottica PreCONNECT OCTO MDC e SN si adatta in modo ottimale alle applicazioni multimodali SR4 e monomodali DR4/PSM4. I cavi per interni FRNC-LSZH sottili e privi di gel soddisfano le classi di incendio B2ca e Cca delle normative UE sui prodotti da costruzione (BauPVO/CPR) pur avendo carichi di incendio e peso ridotti. Ultimo ma non meno importante, come tutti i prodotti PreCONNECT, questi cavi contengono fibre multimodali OM4 o monomodali G657A1 resistenti alla piegatura. Le fibre G657A1 monomodali sono retrocompatibili con le fibre G652D di vecchia generazione e non sensibili alla piegatura.

Poiché per ogni MDC/SN quadruplo è necessario inserire una sola trunk whip con accoppiamento MDC/SN invece di quattro singoli connettori MDC/SN, il tempo di installazione dei trunk nei loro alloggiamenti da 19″ si riduce del 75%. Inoltre, gli accoppiamenti quadrupli sui quattro singoli connettori per trunk whip proteggono perfettamente le delicate superfici dei connettori da possibili contaminazioni e danni durante l’installazione. È inoltre esclusa la possibilità di confondere le porte duplex durante l’installazione, poiché i singoli connettori MDC o SN sono già inseriti nelle loro posizioni negli accoppiamenti quadrupli in fabbrica di Rosenberger OSI prima che vengano effettuate le misure di attenuazione (IL – Insertion Loss).

“I quattro connettori individuali MDC-/SN per ogni accoppiatore quadruplo delle trunk whip possono essere estratti singolarmente dall’accoppiatore in caso di manutenzione, mentre le altre tre porte rimangono in funzione. Le singole porte duplex sono disponibili nella parte anteriore degli alloggiamenti da 19″ per il breakout diretto delle porte, cosa che rappresenta un grande vantaggio rispetto ai cosiddetti ‘connettori array’ come gli MTP/MPO, soprattutto nelle architetture spine – leaf”, spiega il product manager.

La riduzione delle unità di altezza del rack da 19″ grazie all’altissima densità di porte duplex, fino a 128 MDC/SN per U, completa il sistema. È possibile avere fino a 128 porte duplex MDC/SN (32 MDC/SN Quad) per unità negli chassis a 1, 2 e 3U e 153,6 per U (768 in totale) nello chassis 5U. Questa elevata efficienza delle porte consente di risparmiare spazio nelle aree IT climatizzate, contribuendo così positivamente all’efficienza energetica e quindi alla sostenibilità del data center. Per coloro che ritengono eccessiva la densità di porte di 128 MDC/SN per U, Rosenberger OSI offre anche alloggiamenti da 19″ con una densità di porte pari alla metà, con soli 64 MDC/SN per U.

“Nello sviluppo dei singoli componenti modulari perfettamente abbinati del nostro sistema di cablaggio PreCONNECT OCTO MDC e SN, il nostro obiettivo è stato fornire funzionalità ideali con la massima qualità ed efficienza dei costi attraverso l’assemblaggio in fabbrica. Il passaggio da transceivers con interfacce di accoppiamento LC e MTP/MPO a quelli con MDC e SN e al cablaggio dati basato su MDC o SN, oltre ai vantaggi sopra descritti, contribuisce positivamente ad aumentare l’efficienza energetica del data center e quindi a migliorarne la sostenibilità”, conclude Harald Jungbäck.